ابراز نگرانی کارکنان رویترز نسبت به پوشش اخبار فلسطین
کارکنان رویترز در گزارشی داخلی ابراز کردند پوشش خبری این خبرگزاری درباره فلسطین، نگرانی‌ها و رنج مردم این منطقه را به اندازه کافی منعکس نمی‌کند.
عکس : Reuters
16 ساعت پیش

چندین کارمند فعلی و پیشین رویترز در گزارشی داخلی اعلام کرده‌اند پوشش خبری این خبرگزاری درباره فلسطین، رنج مردم منطقه را به اندازه کافی منعکس نمی‌کند و ممکن است جهت‌گیری تحریریه به نفع اسرائیل باشد.

این گزارش پس از انتشار تیتر رویترز درباره کشته شدن انس شریف، خبرنگار الجزیره، واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی و میان کارکنان ایجاد کرد. رویترز در تیتر خود نوشته بود که اسرائیل خبرنگار الجزیره را که گفته می‌شود عضو حماس بوده است، هدف قرار داده است.

انس شریف پیش‌تر عضو تیم رویترز بود و در سال ۲۰۲۴ جایزه پولیتزر دریافت کرده بود. برخی کارکنان قدیمی و فعلی رویترز به صورت ناشناس با Declassified UK گفتگو و اعلام کردند که فرهنگ تحریریه‌ای رویترز به نحوی است که رنج فلسطینیان را کمتر نشان می‌دهد و حتی ممکن است جهت‌‌‌گیری به نفع اسرائیل داشته باشد.

رویترز که در سال ۱۸۵۱ در لندن تأسیس شد و روزانه بیش از یک میلیارد مخاطب دارد، اکنون با افزایش نظارت داخلی و بحث‌های عمومی درباره بی‌طرفی خبرهایش مواجه است.

