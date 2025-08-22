انس شریف پیش‌تر عضو تیم رویترز بود و در سال ۲۰۲۴ جایزه پولیتزر دریافت کرده بود. برخی کارکنان قدیمی و فعلی رویترز به صورت ناشناس با Declassified UK گفتگو و اعلام کردند که فرهنگ تحریریه‌ای رویترز به نحوی است که رنج فلسطینیان را کمتر نشان می‌دهد و حتی ممکن است جهت‌‌‌گیری به نفع اسرائیل داشته باشد.

رویترز که در سال ۱۸۵۱ در لندن تأسیس شد و روزانه بیش از یک میلیارد مخاطب دارد، اکنون با افزایش نظارت داخلی و بحث‌های عمومی درباره بی‌طرفی خبرهایش مواجه است.