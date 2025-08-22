خاورميانه
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با تروئیکای اروپا و نماینده اتحادیه اروپا
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی در خصوص سازوکار مکانیسم ماشه گفت‌وگو کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / عکس: Reuters
یک روز پیش

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با وزرای خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی در خصوص تحریم‌های و سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این تماس تأکید کرد ایران در مسیر دفاع از حقوق ملی خود مقتدرانه عمل می‌کند، اما همزمان مسیر دیپلماسی را ترک نکرده و آماده بررسی راه‌حل‌های دیپلماتیک است.

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد مجدد کشورهای اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، که با هدف دادن فرصت بیشتر به دیپلماسی مطرح شده، توضیح داد تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است و ایران، با وجود داشتن مواضع اصولی، مستقیماً در این روند دخالت ندارد.

عراقچی همچنین گفت ایران با اعضای شورای امنیت درباره پیامدهای این اقدام و مسیر پیش‌رو مشورت خواهد کرد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نز بعد از این گفت‌وگوی تلفنی اعلام کرد: تماس تلفنی مهمی با وزرای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و عباس عراقچی داشته‌ایم.

وی افزود: اتحادیه اروپا همچنان به دنبال حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و راه‌حل‌های دیپلماتیک است. با نزدیک شدن سریع مهلت اجرای مکانیسم ماشه، آمادگی ایران برای همکاری با ایالات متحده اهمیت بسیار بالایی دارد.

دور بعدی گفت‌وگوهای ایران با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه هفته آینده در سطح معاونین وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.

