عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با وزرای خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی در خصوص تحریم‌های و سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این تماس تأکید کرد ایران در مسیر دفاع از حقوق ملی خود مقتدرانه عمل می‌کند، اما همزمان مسیر دیپلماسی را ترک نکرده و آماده بررسی راه‌حل‌های دیپلماتیک است.

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد مجدد کشورهای اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، که با هدف دادن فرصت بیشتر به دیپلماسی مطرح شده، توضیح داد تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است و ایران، با وجود داشتن مواضع اصولی، مستقیماً در این روند دخالت ندارد.

عراقچی همچنین گفت ایران با اعضای شورای امنیت درباره پیامدهای این اقدام و مسیر پیش‌رو مشورت خواهد کرد.