براساس اعلام مدیرکل مدیریت بحران خراسان شمالی از روز چهارشنبه بیستم آگوست، آتشسوزی گستردهای در ارتفاعات سالوک اسفراین در خراسان شمالی آغاز شد و ۱۰۰ هکتار از پوشش گیاهی و درختان ارس را درگیر کرد. به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، نیروهای امدادی با هلیکوپتر جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.
برای مهار این آتشسوزی گسترده، بیش از ۱۵۰ امدادگر از نیروهای محیطزیست، منابع طبیعی، هلالاحمرو مردم محلی با پشتیبانی هلیکوپتر حضور فعال داشتهاند. براساس گزارش رسانههای محلی، آتش تا حد زیادی مهار شده و در مرحله لکهگیری و اطفای نهایی قرار دارد.
منطقه چهاربید سالوک، واقع در پارک ملی سالوک با مساحت حدود ۲۰ هزار هکتار، در ۴۵ کیلومتری شمال غربی اسفراین، خراسان شمالی، در دامنههای جنوبی رشتهکوه آلاداغ قرار دارد که به دلیل تنوع زیستی غنی، از جمله زیستگاه گونههایی مانند آهو، قوچ، میش، پلنگ و کبک، اهمیت اکولوژیکی بالایی دارد.
عوامل احتمالی شامل خشکسالی شدید، وزش باد و احتمال بیاحتیاطی انسانی است، هرچند علت دقیق هنوز تحت بررسی است. این حادثه، سومین آتشسوزی ثبتشده در منطقه طی ماههای اخیر است.