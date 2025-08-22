منطقه چهاربید سالوک، واقع در پارک ملی سالوک با مساحت حدود ۲۰ هزار هکتار، در ۴۵ کیلومتری شمال غربی اسفراین، خراسان شمالی، در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه آلاداغ قرار دارد که به دلیل تنوع زیستی غنی، از جمله زیستگاه گونه‌هایی مانند آهو، قوچ، میش، پلنگ و کبک، اهمیت اکولوژیکی بالایی دارد.

عوامل احتمالی شامل خشکسالی شدید، وزش باد و احتمال بی‌احتیاطی انسانی است، هرچند علت دقیق هنوز تحت بررسی است. این حادثه، سومین آتش‌سوزی ثبت‌شده در منطقه طی ماه‌های اخیر است.