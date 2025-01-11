جمعه، دهم ژانویه، ارتش اسرائیل با محاصره منطقه‌ای در اردوگاه پناهندگان جدید در منطقه نصیرات واقع در مرکز غزه، جایی که بسیاری از خبرنگاران در آن حضور داشتند، اقدام به تیراندازی به سمت افراد حاضر در محل کرد.

تصاویر ثبت شده از صحنه نشان می‌دهد که فردی زخمی در حال انتقال به خارج از خانه با برانکارد و کمک امدادگران است. ابو نبهان، فیلم‌بردار خبرگزاری آنادولو که در حال پوشش خبری حادثه بود، هدف تیراندازی نیروهای اسرائیلی قرار گرفت و به زمین افتاد.

افراد نزدیک به ابو نبهان، با ترس از تهدید تیراندازی نیروهای اسرائیلی، تلاش می‌کنند تا به او نزدیک شوند.

ساعاتی بعد، خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، گزارش داد که ابو نبهان در این حمله جان خود را از دست داده است.