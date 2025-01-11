سیاست
فیلم‌بردار آزاد خبرگزاری آنادولوی ترکیه در غزه، توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد
سائد ابو نبهان، فیلم‌بردار آزاد خبرگزاری آنادولوی ترکیه در غزه، هدف تیراندازی یک تک‌تیرانداز اسرائیلی قرار گرفت و کشته شد.
مراسم تشییع پیکر نبهان از مقابل بیمارستان العوده در نصیرات / عکس: AA
11 ژانویه 2025

جمعه، دهم ژانویه، ارتش اسرائیل با محاصره منطقه‌ای در اردوگاه پناهندگان جدید در منطقه نصیرات واقع در مرکز غزه، جایی که بسیاری از خبرنگاران در آن حضور داشتند، اقدام به تیراندازی به سمت افراد حاضر در محل کرد.

تصاویر ثبت شده از صحنه نشان می‌دهد که فردی زخمی در حال انتقال به خارج از خانه با برانکارد و کمک امدادگران است. ابو نبهان، فیلم‌بردار خبرگزاری آنادولو که در حال پوشش خبری حادثه بود، هدف تیراندازی نیروهای اسرائیلی قرار گرفت و به زمین افتاد.

افراد نزدیک به ابو نبهان، با ترس از تهدید تیراندازی نیروهای اسرائیلی، تلاش می‌کنند تا به او نزدیک شوند.

ساعاتی بعد، خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، گزارش داد که ابو نبهان در این حمله جان خود را از دست داده است.

مراسم تشییع او پس از اقامه نماز در مقابل بیمارستان عوده در مرکز نوار غزه برگزار شد.

در این مراسم، وداع احساسی «انس»، پسر کوچک ابو نبهان، با پدرش لحظه‌ای دلخراش و احساسی را رقم زد که توجه بسیاری را جلب کرد.

مرگ ابو نبهان، تعداد خبرنگاران فلسطینی کشته شده در حملات اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون را به ۲۰۳ نفر رساند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که ۳۹۹ خبرنگار زخمی شده‌اند و ۴۳ نفر دیگر دستگیر شده‌اند.

در همان روز، حملات هوایی اسرائیل به مناطق مسکونی غزه ادامه یافت و یکی از منازل شخصی در محله شجاعیه هدف قرار گرفت. در این حمله، دست‌کم یک نفر کشته شد و افراد کشته و زخمی به بیمارستان باپتیست الاهلی منتقل شدند.

