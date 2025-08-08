مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) اعلام کرد که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، مجموع کمکهای ارسالشده به غزه به ۱۰۱ هزار و ۲۷۱ تُن رسیده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، این کمکها شامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، اقلام بهداشتی، پوشاک، وسایل اسکان، آشپزخانه سیار و اسباببازی برای کودکان بوده که از طریق ۱۴ پرواز هوایی، ۱۶ کشتی، تأمین محلی و همکاری با سازمان اونروا به غزه منتقل شدهاند.
همچنین با همکاری اونروا ۶۵ هزار تُن آرد به غزه ارسال شده است؛ در زمینه درمانی نیز ۸ بیمارستان صحرایی، ۵۳ آمبولانس و ۲۴۷ تُن تجهیزات پزشکی از ترکیه به غزه فرستاده شده است.
همچنین در راستای بهبود شرایط بهداشتی در منطقه، بیش از ۲۸۰ هزار بسته بهداشتی، ۵۵۰ تُن مواد بهداشتی، ۱۴۵۱ ژنراتور و یک دستگاه لیفتراک به منطقه ارسال شده است.
در حوزه کمکهای نقدی، آفاد ۷ میلیون دلار و هلال احمر ترکیه ۵۰۰ هزار دلار به هلال احمر مصر کمک کردهاند؛ همچنین ۳ میلیون دلار برای پشتیبانی از حمل دریایی ۳۰ هزار تُن آرد به اونروا پرداخت شده است.
ترکیه در عملیات تخلیه بیماران نیز مشارکت داشته و تاکنون ۴۳۰ بیمار به همراه ۴۵۰ نفر از همراهان آنها از طریق ۹ پرواز به ترکیه منتقل شدهاند. برای بیش از ۱۸۰۰ نفر از خانوادههای منتقلشده از غزه نیز در شهرهای مختلف ترکیه امکانات اسکان و کمکهای مالی از طریق کارتهای بانکی «اسنکارت» فراهم شده است.
در دوره پیشرو نیز قرار است حدود ۲۵۰ تُن سوخت نیز برای غزه تهیه و ارسال شود.