ترکیه
2 دقیقه خواندن
تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به غزه
ترکیه از آغاز حملات اسرائیل به غزه تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تُن کمک بشردوستانه شامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، اقلام بهداشتی و وسایل اسکان از طریق هوا، دریا و همکاری با نهادهای بین‌المللی به این منطقه ارسال کرده است.
تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به غزه
برپایی اردوگاه اسکان آوارگان فلسطینی در منطقه شجاعیه غزه توسط هلال احمر و آفاد ترکیه / عکس آرشیوی: AA
14 ساعت پیش

مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) اعلام کرد که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، مجموع کمک‌های ارسال‌شده به غزه به ۱۰۱ هزار و ۲۷۱ تُن رسیده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، این کمک‌ها شامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، اقلام بهداشتی، پوشاک، وسایل اسکان، آشپزخانه سیار و اسباب‌بازی برای کودکان بوده که از طریق ۱۴ پرواز هوایی، ۱۶ کشتی، تأمین محلی و همکاری با سازمان اونروا به غزه منتقل شده‌اند.

همچنین با همکاری اونروا ۶۵ هزار تُن آرد به غزه ارسال شده است؛ در زمینه درمانی نیز ۸ بیمارستان صحرایی، ۵۳ آمبولانس و ۲۴۷ تُن تجهیزات پزشکی از ترکیه به غزه فرستاده شده است.

همچنین در راستای بهبود شرایط بهداشتی در منطقه، بیش از ۲۸۰ هزار بسته بهداشتی، ۵۵۰ تُن مواد بهداشتی، ۱۴۵۱ ژنراتور و یک دستگاه لیفتراک به منطقه ارسال شده است.

مطالب پیشنهادی

در حوزه کمک‌های نقدی، آفاد ۷ میلیون دلار و هلال احمر ترکیه ۵۰۰ هزار دلار به هلال احمر مصر کمک کرده‌اند؛ همچنین ۳ میلیون دلار برای پشتیبانی از حمل دریایی ۳۰ هزار تُن آرد به اونروا پرداخت شده است.

مرتبطTRT Global - اردوغان: نسل‌کشی اسرائیل در غزه از جنایات نازی‌ها نیز فراتر رفته است

ترکیه در عملیات تخلیه بیماران نیز مشارکت داشته و تاکنون ۴۳۰ بیمار به همراه ۴۵۰ نفر از همراهان آن‌ها از طریق ۹ پرواز به ترکیه منتقل شده‌اند. برای بیش از ۱۸۰۰ نفر از خانواده‌های منتقل‌شده از غزه نیز در شهرهای مختلف ترکیه امکانات اسکان و کمک‌های مالی از طریق کارت‌های بانکی «اسن‌کارت» فراهم شده است.

در دوره پیش‌رو نیز قرار است حدود ۲۵۰ تُن سوخت نیز برای غزه تهیه و ارسال شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us