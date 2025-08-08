مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) اعلام کرد که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، مجموع کمک‌های ارسال‌شده به غزه به ۱۰۱ هزار و ۲۷۱ تُن رسیده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، این کمک‌ها شامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، اقلام بهداشتی، پوشاک، وسایل اسکان، آشپزخانه سیار و اسباب‌بازی برای کودکان بوده که از طریق ۱۴ پرواز هوایی، ۱۶ کشتی، تأمین محلی و همکاری با سازمان اونروا به غزه منتقل شده‌اند.

همچنین با همکاری اونروا ۶۵ هزار تُن آرد به غزه ارسال شده است؛ در زمینه درمانی نیز ۸ بیمارستان صحرایی، ۵۳ آمبولانس و ۲۴۷ تُن تجهیزات پزشکی از ترکیه به غزه فرستاده شده است.

همچنین در راستای بهبود شرایط بهداشتی در منطقه، بیش از ۲۸۰ هزار بسته بهداشتی، ۵۵۰ تُن مواد بهداشتی، ۱۴۵۱ ژنراتور و یک دستگاه لیفتراک به منطقه ارسال شده است.