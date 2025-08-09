وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از پیشرفت حاصل‌شده در روند برقراری صلح پایدار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و اراده‌ای که در واشنگتن به ثبت رسید، ابراز خرسندی می‌کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه تأکید شده است که این گام، در شرایطی که درگیری‌ها و بحران‌های بین‌المللی رو به افزایش است، اقدامی بسیار مهم در جهت تأمین صلح و ثبات منطقه‌ای به شمار می‌رود و نقش دولت ایالات متحده آمریکا در این روند قابل تقدیر است.