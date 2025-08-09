ترکیه
ابراز خرسندی ترکیه از پیشرفت در روند صلح آذربایجان و ارمنستان
وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای، پیشرفت در روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان را گامی مهم برای ثبات قفقاز جنوبی دانست و بر تداوم حمایت خود از تلاش‌های آذربایجان تأکید کرد.
وزارت امور خارجه ترکیه / عکس: AA
وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از پیشرفت حاصل‌شده در روند برقراری صلح پایدار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و اراده‌ای که در واشنگتن به ثبت رسید، ابراز خرسندی می‌کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه تأکید شده است که این گام، در شرایطی که درگیری‌ها و بحران‌های بین‌المللی رو به افزایش است، اقدامی بسیار مهم در جهت تأمین صلح و ثبات منطقه‌ای به شمار می‌رود و نقش دولت ایالات متحده آمریکا در این روند قابل تقدیر است.

این وزارتخانه با اشاره به اینکه فرصتی تاریخی برای دستیابی به آرامش و رفاه در قفقاز جنوبی فراهم شده، اعلام کرد: ترکیه همچنان به حمایت از تلاش‌های جمهوری آذربایجان در این مسیر ادامه خواهد داد و به مشارکت در اقدامات لازم برای تحقق این فرصت ادامه می‌دهد.

مرتبطTRT Global - امضای توافق روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان
