ترکیه
رقیبی برای اف-۳۵ آمریکا؛ کاآن ترکیه در کانون توجه رسانه‌های جهانی
جنگنده ملی نسل پنجم ترکیه با جلب توجه رسانه‌های بین‌المللی، به‌ویژه مجله آمریکایی نیوزویک، به‌عنوان رقیبی جدی برای اف-۳۵های آمریکایی در بازار جهانی تسلیحات معرفی شده است.
جنگنده ملی نسل پنجم ترکیه / Turkish Aerospace Industries
12 ساعت پیش

جنگنده نسل پنجم «کاآن» ساخت ترکیه، به‌عنوان یکی از بازیگران نوظهور در بازار جهانی تسلیحات، توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

مجله آمریکایی نیوزویک در گزارشی تحت عنوان «جنگنده متحد ناتو با اف-۳۵ آمریکا رقابت می‌کند»، به بررسی جایگاه این جنگنده پرداخته و آن را رقیبی بالقوه برای اف-۳۵ معرفی کرده است.

در این گزارش، با اشاره به قرارداد فروش ۴۸ فروند کاآن به اندونزی، عنوان شده است که کاآن ترکیه نه‌تنها در آسمان، بلکه در بازارهای جهانی تسلیحات نیز مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان جایگزینی بالقوه برای اف-۳۵ مطرح شده است.

این نشریه می‌افزاید: امضای اولین قرارداد صادراتی کاآن با اندونزی، بزرگ‌ترین کشور مسلمان جهان، یکی از تحولات مهم در صنعت جهانی دفاعی ارزیابی می‌شود؛ ترکیه با این قرارداد، گام مهمی در مسیر تبدیل‌شدن به یک صادرکننده بزرگ جنگ‌افزار برداشته است.

نیوزویک در بخش دیگری از گزارش خود، تولید جنگنده نسل پنجمی توسط ترکیه را عاملی مهم در کاهش وابستگی این کشور به فناوری‌های غربی دانسته و نوشته است: ترکیه در حوزه فناوری نظامی، که همواره در انحصار قدرت‌های بزرگ جهان بوده، پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است.

این گزارش همچنین با اشاره به موفقیت پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ در جنگ اوکراین، تأکید کرده که این موفقیت‌ها باعث افزایش توجه جهانی به صنعت دفاعی ترکیه شده و جایگاه آنکارا را به‌عنوان یک بازیگر مهم در این عرصه تثبیت کرده است.

