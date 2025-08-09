هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز شنبه نهم آگوست، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، از توافق دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و موضع مشترک در مخالفت با طرح اشغال کامل غزه خبر داد.

فیدان با اشاره به دیدار خود با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، گفت: در این دیدار درباره همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های گوناگون گفت‌وگو کردیم و بر تداوم تقویت روابط دوجانبه تأکید شد.

فیدان تصریح کرد: امسال صدمین سال برقراری روابط دیپلماتیک ترکیه و مصر است و هدف ما افزایش حجم تجارت دوجانبه از ۹ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار است.

وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: ترکیه به‌طور قاطعانه با نیت اسرائیل برای اشغال کامل غزه مخالف است؛ این طرح، مرحله جدیدی از سیاست توسعه‌طلبانه و نسل‌کشی اسرائیل می‌باشد و ترکیه و مصر به مقابله با چنین سناریوهایی ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل در حال کارشکنی در تلاش‌های میانجی‌گری برای آتش‌بس و صلح است، افزود: به‌عنوان رئیس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی، تصمیم گرفته‌ایم این سازمان را برای برگزاری نشست اضطراری فرا بخوانیم.

فیدان همچنین ضمن اشاره به اقدامات بشردوستانه ترکیه خاطرنشان ساخت: تا کنون حدود ۱۰۲ هزار تن کمک بشردوستانه برای برادرانمان در غزه ارسال کرده‌ایم و از همکاری نزدیک مصر در رساندن این کمک‌ها قدردانی می‌کنیم.

فیدان از ادامه همکاری‌های ترکیه و مصر برای برقراری ثبات پایدار در لیبی، سوریه و لبنان خبر داد و اظهار داشت: ترکیه از رفاه و تمامیت ارضی این کشورها و کل منطقه حمایت می‌کند؛ همچنین درباره سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل و راه‌های مقابله با آن تبادل نظر کردیم، صلح در شاخ آفریقا نیز خواسته و آرزوی صمیمانه ما است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به توافق اخیر میان آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد و آن را «تحولی مهم» دانست.

فیدان تصریح کرد: آذربایجان با شجاعت جنگید و مناطق اشغال‌شده توسط ارمنستان را آزاد کرد؛ این امر دروازه‌های فرایند مذاکراتی را باز کرد که مدت‌ها به طول انجامید، ابتکار ایالات متحده در این زمینه اهمیت زیادی دارد و ما به حمایت از مذاکرات بین دو طرف ادامه خواهیم داد.