نشست خبری فیدان و عبدالعاطی؛ تأکید بر همسویی دو کشور در مسئله غزه و حل بحران‌های منطقه‌ای
وزرای امور خارجه ترکیه و مصر، طی دیداری در شهر العالمین مصر، بر هماهنگی کامل برای مقابله با طرح اسرائیل جهت اشغال کامل غزه و همکاری در حل بحران‌های منطقه‌ای تأکید کردند.
کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزرای امور خارجه ترکیه و مصر / عکس: AA
9 اوت 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز شنبه نهم آگوست، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، از توافق دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و موضع مشترک در مخالفت با طرح اشغال کامل غزه خبر داد.

فیدان با اشاره به دیدار خود با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، گفت: در این دیدار درباره همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های گوناگون گفت‌وگو کردیم و بر تداوم تقویت روابط دوجانبه تأکید شد.

فیدان تصریح کرد: امسال صدمین سال برقراری روابط دیپلماتیک ترکیه و مصر است و هدف ما افزایش حجم تجارت دوجانبه از ۹ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار است.

وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: ترکیه به‌طور قاطعانه با نیت اسرائیل برای اشغال کامل غزه مخالف است؛ این طرح، مرحله جدیدی از سیاست توسعه‌طلبانه و نسل‌کشی اسرائیل می‌باشد و ترکیه و مصر به مقابله با چنین سناریوهایی ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل در حال کارشکنی در تلاش‌های میانجی‌گری برای آتش‌بس و صلح است، افزود: به‌عنوان رئیس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی، تصمیم گرفته‌ایم این سازمان را برای برگزاری نشست اضطراری فرا بخوانیم.

فیدان همچنین ضمن اشاره به اقدامات بشردوستانه ترکیه خاطرنشان ساخت: تا کنون حدود ۱۰۲ هزار تن کمک بشردوستانه برای برادرانمان در غزه ارسال کرده‌ایم و از همکاری نزدیک مصر در رساندن این کمک‌ها قدردانی می‌کنیم.

فیدان از ادامه همکاری‌های ترکیه و مصر برای برقراری ثبات پایدار در لیبی، سوریه و لبنان خبر داد و اظهار داشت: ترکیه از رفاه و تمامیت ارضی این کشورها و کل منطقه حمایت می‌کند؛ همچنین درباره سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل و راه‌های مقابله با آن تبادل نظر کردیم، صلح در شاخ آفریقا نیز خواسته و آرزوی صمیمانه ما است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به توافق اخیر میان آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد و آن را «تحولی مهم» دانست.

فیدان تصریح کرد: آذربایجان با شجاعت جنگید و مناطق اشغال‌شده توسط ارمنستان را آزاد کرد؛ این امر دروازه‌های فرایند مذاکراتی را باز کرد که مدت‌ها به طول انجامید، ابتکار ایالات متحده در این زمینه اهمیت زیادی دارد و ما به حمایت از مذاکرات بین دو طرف ادامه خواهیم داد.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، نیز در این نشست خبری، مرحله کنونی روابط دو کشور را لحظه‌ای مهم از همسویی راهبردی توصیف کرد و از برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ترکیه در مصر و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تولید، صنعت، انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری خبر داد؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند حجم تجارت دوجانبه را به ۱۵ میلیارد دلار برساند.

عبدالعاطی با اشاره به موضع مشترک قاهره و آنکارا در محکومیت تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و معیارهای انسانی دانست که حق فلسطینی‌ها برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل را تضعیف می‌کند.

وی هشدار داد: سیاست سازمان‌یافته محاصره، قحطی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه، زمینه‌ساز درگیری، نفرت و افراط‌گرایی در منطقه است؛ نه اسرائیل و نه منطقه بدون تحقق کشور فلسطین به امنیت و ثبات دست نخواهند یافت.

دو طرف در این دیدار بر لزوم رفع همه محدودیت‌ها در گذرگاه‌های غزه از سوی اسرائیل تأکید کرده و تعهد خود را برای استفاده از همه ابزارهای موجود به منظور مقابله با طرح اشغال و پیامدهای آن اعلام کردند.

سودان و سوریه در محور گفت‌وگوها

درباره سودان، دو کشور بر ضرورت دستیابی به آتش‌بس و تضمین ارسال کمک‌های انسانی توافق کردند.

عبدالعاطی در مورد سوریه نیز مخالفت مصر با هر اقدامی که امنیت، ایمنی و ثبات مردم سوریه را به خطر بیندازد را تکرار کرد و خواستار همبستگی بین‌المللی برای جلوگیری از تبدیل شدن سوریه به منبع بی‌ثباتی منطقه شد.

وی همچنین اشغالگری اسرائیل در خاک سوریه را محکوم و نقض توافق‌نامه جداسازی نیروهای سوریه و اسرائیل در سال ۱۹۷۴ از سوی تل‌آویو را نقض آشکار قوانین بین‌المللی توصیف کرد.

موضع درباره شاخ آفریقا

تحولات شاخ آفریقا نیز در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و وزرای امور خارجه ترکیه و مصر بر لزوم احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سومالی تأکید کردند.

