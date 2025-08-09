شامگاه شنبه، نهم آگوست، هزاران نفر در میدان بایزید استانبول گرد هم آمدند و پس از اقامه نماز مغرب، در راهپیمایی «نور امیدی برای غزه باش» شرکت کردند.
شرکتکنندگان با در دست داشتن شمع یا روشن کردن نور تلفن همراه خود، به سوی مسجد ایاصوفیه حرکت کردند.
این راهپیمایی با هدف اعتراض به حملات و محاصره مداوم اسرائیل در غزه و همچنین جلب توجه عمومی به وخامت شرایط انسانی در این منطقه برگزار شد.
این تجمع با حضور پانزده سازمان جامعه مدنی و هزاران شهروند استانبول برگزار شد.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی، پرچمهای ترکیه و فلسطین را به همراه پلاکاردهایی با شعارهایی چون «قاتلان پاسخگو خواهند بود»، «اسرائیل غزه را گرسنه رها میکند» و «مادر بودن حق انسانی است؛ حقوق مادران فلسطینی کجاست؟» حمل کردند.
شرکتکنندگان شعارهای «اسرائیل قاتل است، از فلسطین بیرون برو» و «کودکان غزه منتظر ما هستند» سر میدادند.