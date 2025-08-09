ترکیه
1 دقیقه خواندن
راهپیمایی گسترده مردم استانبول در حمایت از غزه
هزاران نفر در استانبول گردهم آمدند تا ضمن محکوم کردن نسل‌کشی مستمر اسرائیل در غزه، اعتراض خود را نسبت به آخرین اقدام اسرائیل برای اشغال مجدد این منطقه محاصره‌شده اعلام کنند.
راهپیمایی گسترده مردم استانبول در حمایت از غزه
راهپیمایی گسترده مردم استانبول در حمایت از غزه / عکس: AA
9 اوت 2025

شامگاه شنبه، نهم آگوست، هزاران نفر در میدان بایزید استانبول گرد هم آمدند و پس از اقامه نماز مغرب، در راهپیمایی «نور امیدی برای غزه باش» شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن شمع یا روشن کردن نور تلفن همراه خود، به سوی مسجد ایاصوفیه حرکت کردند.

این راهپیمایی با هدف اعتراض به حملات و محاصره مداوم اسرائیل در غزه و همچنین جلب توجه عمومی به وخامت شرایط انسانی در این منطقه برگزار شد.

این تجمع با حضور پانزده سازمان جامعه مدنی و هزاران شهروند استانبول برگزار شد.

مطالب پیشنهادی

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، پرچم‌های ترکیه و فلسطین را به همراه پلاکاردهایی با شعارهایی چون «قاتلان پاسخگو خواهند بود»، «اسرائیل غزه را گرسنه رها می‌کند» و «مادر بودن حق انسانی است؛ حقوق مادران فلسطینی کجاست؟» حمل کردند.

شرکت‌کنندگان شعارهای «اسرائیل قاتل است، از فلسطین بیرون برو» و «کودکان غزه منتظر ما هستند» سر می‌دادند.

مرتبطTRT Global - تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به غزه
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us