شامگاه شنبه، نهم آگوست، هزاران نفر در میدان بایزید استانبول گرد هم آمدند و پس از اقامه نماز مغرب، در راهپیمایی «نور امیدی برای غزه باش» شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن شمع یا روشن کردن نور تلفن همراه خود، به سوی مسجد ایاصوفیه حرکت کردند.

این راهپیمایی با هدف اعتراض به حملات و محاصره مداوم اسرائیل در غزه و همچنین جلب توجه عمومی به وخامت شرایط انسانی در این منطقه برگزار شد.

این تجمع با حضور پانزده سازمان جامعه مدنی و هزاران شهروند استانبول برگزار شد.