طبق گزارش جدید برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، اقتصاد سوریه در پی جنگ داخلی ۱۴‌ساله، خسارت شدیدی را تجربه کرده و حدود ۸۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) را از دست داده است و ممکن است برای رسیدن به سطح تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ داخلی به ۵۵ سال زمان نیاز داشته باشد.

این گزارش که تحت عنوان «تاثیرات جنگ در سوریه: اقتصادی ویران‌شده، فقر گسترده و راه دشوار به سمت بازسازی اجتماعی و اقتصادی» منتشر شده، به بررسی اثرات منفی این جنگ بر روی پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی در سوریه پرداخته است.

در این گزارش آمده است که جنگ نه‌تنها باعث کشته شدن حدود ۶۱۸ هزار نفر و ناپدید شدن ۱۱۳ هزار نفر شده، بلکه منجر به تخریب یک سوم مراکز بهداشتی و از کار افتادن تقریباً نیمی از خدمات آمبولانس نیز شده است. این موارد به فروپاشی سیستم بهداشتی سوریه و مرگ تعداد زیادی از مردم منجر گردیده است.

طبق اطلاعات این گزارش، سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون نیمی از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده و در حال حاضر، ۹۰ درصد از مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند.

همچنین، از هر ۴ نفر، ۳ نفر به کمک‌های انسانی نیاز دارند و وضعیت بحرانی به‌ویژه در بخش آموزش نیز نگران‌کننده است؛ چرا که تقریباً ۵۰ درصد از کودکان بین ۶ تا ۱۵ سال از تحصیل بازمانده‌اند.

این گزارش همچنین به فقدان زیرساخت‌های اساسی اشاره کرده و بیان می‌کند که بیش از نیمی از تصفیه‌خانه‌های آب و سیستم‌های فاضلاب آسیب دیده‌اند و این مسئله باعث شده است که حدود ۱۴ میلیون نفر از دسترسی به آب پاک و بهداشت محروم باشند.

تولید انرژی در سوریه نیز ۸۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق آسیب دیده‌اند.