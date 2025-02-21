سیاست
4 دقیقه خواندن
سازمان ملل: احیای اقتصاد سوریه به بیش از نیم قرن زمان نیاز دارد
اقتصاد سوریه در پی جنگ داخلی ۱۴ ساله، خسارت شدیدی را تجربه کرده و حدود ۸۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی را از دست داده است.
سازمان ملل: احیای اقتصاد سوریه به بیش از نیم قرن زمان نیاز دارد
بازارچه ادلب در سوریه / عکس: AA
21 فوریه 2025

طبق گزارش جدید برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، اقتصاد سوریه در پی جنگ داخلی ۱۴‌ساله، خسارت شدیدی را تجربه کرده و حدود ۸۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) را از دست داده است و ممکن است برای رسیدن به سطح تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ داخلی به ۵۵ سال زمان نیاز داشته باشد.

این گزارش که تحت عنوان «تاثیرات جنگ در سوریه: اقتصادی ویران‌شده، فقر گسترده و راه دشوار به سمت بازسازی اجتماعی و اقتصادی» منتشر شده، به بررسی اثرات منفی این جنگ بر روی پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی در سوریه پرداخته است.

در این گزارش آمده است که جنگ نه‌تنها باعث کشته شدن حدود ۶۱۸ هزار نفر و ناپدید شدن ۱۱۳ هزار نفر شده، بلکه منجر به تخریب یک سوم مراکز بهداشتی و از کار افتادن تقریباً نیمی از خدمات آمبولانس نیز شده است. این موارد به فروپاشی سیستم بهداشتی سوریه و مرگ تعداد زیادی از مردم منجر گردیده است.

طبق اطلاعات این گزارش، سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون نیمی از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده و در حال حاضر، ۹۰ درصد از مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند.

همچنین، از هر ۴ نفر، ۳ نفر به کمک‌های انسانی نیاز دارند و وضعیت بحرانی به‌ویژه در بخش آموزش نیز نگران‌کننده است؛ چرا که تقریباً ۵۰ درصد از کودکان بین ۶ تا ۱۵ سال از تحصیل بازمانده‌اند.

این گزارش همچنین به فقدان زیرساخت‌های اساسی اشاره کرده و بیان می‌کند که بیش از نیمی از تصفیه‌خانه‌های آب و سیستم‌های فاضلاب آسیب دیده‌اند و این مسئله باعث شده است که حدود ۱۴ میلیون نفر از دسترسی به آب پاک و بهداشت محروم باشند.

تولید انرژی در سوریه نیز ۸۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق آسیب دیده‌اند.

مطالب پیشنهادی

آخیم استاینر، مدیر اجرایی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در‌این‌خصوص اظهار داشت: بازسازی سوریه نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای ساخت ثبات و امنیت برای مردم این کشور است.

وی تاکید کرد که برای کاهش بیکاری و فقر، بازسازی تولید، احیای کشاورزی برای تامین امنیت غذایی و بازسازی زیرساخت‌های خدماتی مانند بهداشت، آموزش و انرژی، کلید ایجاد آینده‌ای خودکفا و پررونق برای سوریه است.

در ادامه، عبدالله الدرداری، مدیر دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بر اهمیت یک رویکرد جامع برای بازسازی و توسعه سوریه تاکید کرده و افزود: آینده سوریه به رویکردی جامع و متعادل در زمینه بازسازی و توسعه بستگی دارد. این رویکرد شامل اصلاحات حکمرانی، ثبات اقتصادی، احیای بخش‌ها، بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت خدمات اجتماعی است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که اگر روند رشد اقتصادی به همین صورت ادامه یابد، سوریه ممکن است برای رسیدن به سطح تولید ناخالص داخلی پیش از درگیری‌ها به ۵۵ سال زمان نیاز داشته باشد.

برای تسریع روند بازسازی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی باید شش برابر سریع‌تر شود.

بر اساس این گزارش، سوریه به‌شدت به کمک‌های توسعه‌ای نیاز دارد تا بتواند از بحران کنونی عبور کرده و به ثبات و رشد پایدار دست یابد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us