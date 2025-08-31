در راستای دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر تعدیل کارکنان رسانه‌های تحت حمایت آمریکا با هدف کاهش بودجه‌های دولتی، برای ۵۳۲ خبرنگار شاغل در خبرگزاری «صدای آمریکا» (VOA) نامه اخراج ارسال شده است. کری لیک، مدیر VOA اعلام کرد که حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان کماکان به کار خود ادامه می‌دهند. اتحادیه کارکنان این اقدام را غیرقانونی دانسته و آن را بی‌احترامی به حاکمیت قانون توصیف کرده است.

پائولا هیکی، رئیس اتحادیه نماینده کارکنان VOA، با اعلام غیرقانونی بودن این اخراج‌ها گفت: این اقدام بی‌احترامی دولت به کارمندان فدرال و حاکمیت قانون را آشکار می‌کند.

رئیس‌جمهور ترامپ پیشتر تصمیم به کاهش بودجه و تعدیل نیرو در برخی رسانه‌هایی شده بود که با بودجه دولت آمریکا تأمین می‌شوند. ‌ بر اساس دستور ترامپ مربوط به ۱۵ مارس امضا، بودجه و تعداد کارکنان «صدای آمریکا» (VOA)، رادیو آزادی، رادیو آسیا و همچنین رادیو مارتی که اخبار اسپانیایی در کوبا پخش می‌کند، قرار بود کاهش پیدا کند.