در راستای دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر تعدیل کارکنان رسانههای تحت حمایت آمریکا با هدف کاهش بودجههای دولتی، برای ۵۳۲ خبرنگار شاغل در خبرگزاری «صدای آمریکا» (VOA) نامه اخراج ارسال شده است. کری لیک، مدیر VOA اعلام کرد که حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان کماکان به کار خود ادامه میدهند. اتحادیه کارکنان این اقدام را غیرقانونی دانسته و آن را بیاحترامی به حاکمیت قانون توصیف کرده است.
پائولا هیکی، رئیس اتحادیه نماینده کارکنان VOA، با اعلام غیرقانونی بودن این اخراجها گفت: این اقدام بیاحترامی دولت به کارمندان فدرال و حاکمیت قانون را آشکار میکند.
رئیسجمهور ترامپ پیشتر تصمیم به کاهش بودجه و تعدیل نیرو در برخی رسانههایی شده بود که با بودجه دولت آمریکا تأمین میشوند. بر اساس دستور ترامپ مربوط به ۱۵ مارس امضا، بودجه و تعداد کارکنان «صدای آمریکا» (VOA)، رادیو آزادی، رادیو آسیا و همچنین رادیو مارتی که اخبار اسپانیایی در کوبا پخش میکند، قرار بود کاهش پیدا کند.
کارکنان VOA در ۲۲ مارس شکایتی علیه دولت ترامپ به دلیل «غیرقانونی» بودن این تصمیمها ثبت کردند و دادگاه آمریکا در ۲۲ آوریل حکم داد تلاشهای دولت برای تعطیلی VOA باید متوقف شود. پس از اعتراض دولت به این حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و در چارچوب اقدامات کاهش بودجه و کارکنان رسانههای دولتی، کار ۶۰۰ نفر در VOA پایان یافت.