سیاست
2 دقیقه خواندن
اخراج ۵۳۲ خبرنگار «صدای آمریکا» توسط دولت ترامپ اعلام شد
دولت آمریکا به ۵۳۲ خبرنگار شاغل در «صدای آمریکا» (VOA) نامه‌ای رسمی بابت پایان همکاری ارسال کرده است، حدود ۱۰۰ نفر از همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
اخراج ۵۳۲ خبرنگار «صدای آمریکا» توسط دولت ترامپ اعلام شد
ساختمان خبرگزاری «صدای آمریکا» در واشنگتن / عکس: AP
31 اوت 2025

در راستای دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر تعدیل کارکنان رسانه‌های تحت حمایت آمریکا با هدف کاهش بودجه‌های دولتی، برای ۵۳۲ خبرنگار شاغل در خبرگزاری «صدای آمریکا» (VOA)  نامه اخراج ارسال شده است. کری لیک، مدیر  VOA اعلام کرد که حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان کماکان به کار خود ادامه می‌دهند. اتحادیه کارکنان این اقدام را غیرقانونی دانسته و آن را بی‌احترامی به حاکمیت قانون توصیف کرده است.

پائولا هیکی، رئیس اتحادیه نماینده کارکنان VOA، با اعلام غیرقانونی بودن این اخراج‌ها گفت: این اقدام بی‌احترامی دولت به کارمندان فدرال و حاکمیت قانون را آشکار می‌کند.

رئیس‌جمهور ترامپ پیشتر تصمیم به کاهش بودجه و تعدیل نیرو در برخی رسانه‌هایی شده بود که با بودجه دولت آمریکا تأمین می‌شوند. ‌ بر اساس دستور ترامپ مربوط به ۱۵ مارس امضا، بودجه و تعداد کارکنان «صدای آمریکا» (VOA)، رادیو آزادی، رادیو آسیا و همچنین رادیو مارتی که اخبار اسپانیایی در کوبا پخش می‌کند، قرار بود کاهش پیدا کند.

مطالب پیشنهادی

کارکنان VOA در ۲۲ مارس شکایتی علیه دولت ترامپ به دلیل «غیرقانونی» بودن این تصمیم‌ها ثبت کردند و دادگاه آمریکا در ۲۲ آوریل حکم داد تلاش‌های دولت برای تعطیلی VOA باید متوقف شود. پس از اعتراض دولت به این حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و در چارچوب اقدامات کاهش بودجه و کارکنان رسانه‌های دولتی، کار ۶۰۰ نفر در VOA پایان یافت.

مرتبطTRT Global - پیشنهاد تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به «وزارت جنگ» از سوی ترامپ
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us