وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که این کشور مبلغ ۵.۵ میلیون دلار به برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) اختصاص خواهد داد تا شرایط زندگی مردم در سوریه در حلب و حمص بهبود یابد.
در تاریخ ۱۲ آگوست، ژاپن و برنامه اسکان بشر سازمان ملل، طرحی کمکی امضا کردند که تمرکز آن بر بازسازی زیرساختهای حیاتی در حلب و حمص است. این مناطق از سالها درگیری آسیبهای زیادی دیدهاند و پروژه بر سکونتگاههای مردمی تمرکز دارد.
وزارت خارجه ژاپن در بیانیهای اعلام کرد: با توجه به وضعیت انسانی جدی در سوریه و بازگشت پناهندگان، فراهم کردن شرایط زندگی ایمن به یک مسئله فوری تبدیل شده است.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل، همچنین خاطرنشان کرد که «سالها درگیری باعث شده این مناطق به خدمات پایهای مانند آب، برق و بهداشت دسترسی نداشته باشند.»
وزارت خارجه ژاپن افزود که تقریباً ۱۶.۵ میلیون نفر از جمعیت ۲۳.۲ میلیونی سوریه به کمک نیاز دارند و ژاپن از سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۱ میلیون دلار برای پروژههای برنامه اسکان بشر سازمان ملل، به منظور حمایت از جوامع آسیبپذیر اختصاص داده است.