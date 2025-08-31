وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که این کشور مبلغ ۵.۵ میلیون دلار به برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) اختصاص خواهد داد تا شرایط زندگی مردم در سوریه در حلب و حمص بهبود یابد.

در تاریخ ۱۲ آگوست، ژاپن و برنامه اسکان بشر سازمان ملل، طرحی کمکی‌ امضا کردند که تمرکز آن بر بازسازی زیرساخت‌های حیاتی در حلب و حمص است. این مناطق از سال‌ها درگیری آسیب‌های زیادی دیده‌اند و پروژه بر سکونت‌گاه‌های مردمی تمرکز دارد.

وزارت خارجه ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به وضعیت انسانی جدی در سوریه و بازگشت پناهندگان، فراهم کردن شرایط زندگی ایمن به یک مسئله فوری تبدیل شده است.