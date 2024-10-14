رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، به‌دنبال هرآنچه که حمایت کره‌شمالی از روسیه و دخالت نظامی آن در جنگ با اوکراین می‌نامد، اعلام کرد روابط کی‌یف با شرکایش باید بیش از پیش توسعه یابد.

در هفته‌های گذشته خبرها پیرامون حضور نظامی کره‎‌شمالی در جبهه علیه اوکراین افزایش یافت. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام اطلاعاتی اوکراینی که نامش فاش نشده است، گزارش داد: چندین هزار سرباز کره شمالی در حال آموزش در روسیه هستند و ممکن است تا پایان امسال به مناطق جنگی اعزام شوند.

سپس کشته شدن افسران نظامی کره‌شمالی در منطقه دونباس در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و یک مقام اوکراینی اعلام کرد: چندین افسر کره‌شمالی برای آموزش و نظارت بر نحوه استفاده از تجهیزات نظامی کره‌ای در دونباس حضور داشتند که شش نفر از آن‌ها کشته شدند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیش‌تر گزارش‌ها درباره حضور سربازان کره شمالی در اوکراین را به عنوان یک «فریب» رد کرده بود.

برخی از کارشناسان نظامی روسیه نیز بر‌ این باورند، با توجه به اینکه هیچ پیشرفت قابل توجهی در جنگ حاصل نشده است و این مسئله می‌تواند بر دشوار شدن پیشروی نیروها در زمستان تأثیر بگذارد، درخواست کمک تسلیحاتی و نظامی ارتش روسیه از کره‌شمالی منطقی به نظر می‌رسد.