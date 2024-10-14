رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، بهدنبال هرآنچه که حمایت کرهشمالی از روسیه و دخالت نظامی آن در جنگ با اوکراین مینامد، اعلام کرد روابط کییف با شرکایش باید بیش از پیش توسعه یابد.
در هفتههای گذشته خبرها پیرامون حضور نظامی کرهشمالی در جبهه علیه اوکراین افزایش یافت. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام اطلاعاتی اوکراینی که نامش فاش نشده است، گزارش داد: چندین هزار سرباز کره شمالی در حال آموزش در روسیه هستند و ممکن است تا پایان امسال به مناطق جنگی اعزام شوند.
سپس کشته شدن افسران نظامی کرهشمالی در منطقه دونباس در خروجی خبرگزاریها قرار گرفت و یک مقام اوکراینی اعلام کرد: چندین افسر کرهشمالی برای آموزش و نظارت بر نحوه استفاده از تجهیزات نظامی کرهای در دونباس حضور داشتند که شش نفر از آنها کشته شدند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیشتر گزارشها درباره حضور سربازان کره شمالی در اوکراین را به عنوان یک «فریب» رد کرده بود.
برخی از کارشناسان نظامی روسیه نیز بر این باورند، با توجه به اینکه هیچ پیشرفت قابل توجهی در جنگ حاصل نشده است و این مسئله میتواند بر دشوار شدن پیشروی نیروها در زمستان تأثیر بگذارد، درخواست کمک تسلیحاتی و نظامی ارتش روسیه از کرهشمالی منطقی به نظر میرسد.
گزارشهای اخیر در مورد دخالت کره شمالی در جنگ اوکراین چند ماه پس از آن منتشر شد که رهبران روسیه و کره شمالی، ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون، در دیدار ژوئن خود در پیونگیانگ، روابط دوجانبه را به سطحی مانند یک شبهائتلاف ارتقا دادند.
درپی این تحولات، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد: هفته آینده بر تقویت همکاری با شرکای بینالمللی متمرکز خواهد شد، چرا که گزارشها حاکی از دخالت نیروهای کره شمالی در جنگ روسیه علیه اوکراین دارد. وی در کنفرانس مطبوعاتی شبانه خود، به اتحاد عمیقتر میان روسیه و کرهشمالی اشاره کرد و تأکید کرد: این اتحاد از انتقال تسلیحات فراتر رفته و به اعزام نیروهای نظامی برای جنگ در کنار روسیه رسیده است
وی خواستار تقویت تواناییهای نظامی بیشتر برای اعمال فشار بر روسیه و جلوگیری از گسترش بیشتر این درگیری شد و اظهار داشت: واضح است که در چنین شرایطی، روابط ما با شرکایمان باید بیش از پیش توسعه یابد. خط مقدم نیاز به حمایت بیشتری دارد.
رئیسجمهور اوکراین افزود: این هفته با شرکای غربی روی طرح موسوم به «طرح پیروزی» برای پایان دادن به جنگ کار خواهد کرد. زلنسکی تأکید کرد که صلح واقعی تنها از طریق قدرت به دست میآید و از رهبران جهانی خواست تا تصمیمگیریهای بهموقع انجام دهند.