سیاست
2 دقیقه خواندن
ترکیه با ۲۰ هزار مگاوات انرژی هسته‌ای تا ۲۰۵۰ به کاهش آلایندگی جهانی کمک می‌کند
ترکیه برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش آلایندگی جهانی، برنامه‌ریزی کرده است تا تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت تولید انرژی هسته‌ای خود را به ۲۰ هزار مگاوات برساند.
ترکیه با ۲۰ هزار مگاوات انرژی هسته‌ای تا ۲۰۵۰ به کاهش آلایندگی جهانی کمک می‌کند
موزه اتم روسیه / عکس: AA
15 نوامبر 2024

ترکیه با هدف کمک به کاهش آلایندگی جهانی و دستیابی به اهداف اقلیمی، اعلام کرده است که تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت تولید انرژی هسته‌ای خود را به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رساند. این اقدام بخشی از برنامه‌های کشور برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات اقلیمی است و نقشی کلیدی در دستیابی به هدف صفر کردن انتشار آلاینده‌ها تا نیمه قرن جاری ایفا خواهد کرد.

این گام در راستای تحقق هدف کاهش دمای جهانی به زیر ۱.۵ درجه سانتی‌گراد و کاهش آثار تغییرات اقلیمی، نقشی حیاتی در محافظت از محیط‌زیست خواهد داشت.

مطالب پیشنهادی

ترکیه در اجلاس بین‌المللی کاپ ۲۸ که سال گذشته در دبی برگزار شد، به توافقات جهانی درباره استفاده از انرژی هسته‌ای پیوست. در این اجلاس، ۲۵ کشور به رهبری ایالات متحده بیانیه‌ای را دراین‌خصوص امضا کردند. ترکیه همچنین در اجلاس کاپ ۲۹ که در باکو برگزار شد، از این توافقات حمایت کرد.

این اقدامات بخشی از تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و دستیابی به دمای جهانی زیر ۱.۵ درجه سانتی‌گراد هستند. ترکیه امیدوار است که با افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای خود، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی انرژی، به کاهش آلایندگی و تحقق اهداف جهانی تغییرات اقلیمی کمک کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us