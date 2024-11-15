ترکیه با هدف کمک به کاهش آلایندگی جهانی و دستیابی به اهداف اقلیمی، اعلام کرده است که تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت تولید انرژی هستهای خود را به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رساند. این اقدام بخشی از برنامههای کشور برای کاهش گازهای گلخانهای و مقابله با تغییرات اقلیمی است و نقشی کلیدی در دستیابی به هدف صفر کردن انتشار آلایندهها تا نیمه قرن جاری ایفا خواهد کرد.
این گام در راستای تحقق هدف کاهش دمای جهانی به زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد و کاهش آثار تغییرات اقلیمی، نقشی حیاتی در محافظت از محیطزیست خواهد داشت.
ترکیه در اجلاس بینالمللی کاپ ۲۸ که سال گذشته در دبی برگزار شد، به توافقات جهانی درباره استفاده از انرژی هستهای پیوست. در این اجلاس، ۲۵ کشور به رهبری ایالات متحده بیانیهای را دراینخصوص امضا کردند. ترکیه همچنین در اجلاس کاپ ۲۹ که در باکو برگزار شد، از این توافقات حمایت کرد.
این اقدامات بخشی از تلاشهای جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و دستیابی به دمای جهانی زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد هستند. ترکیه امیدوار است که با افزایش ظرفیت انرژی هستهای خود، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی انرژی، به کاهش آلایندگی و تحقق اهداف جهانی تغییرات اقلیمی کمک کند.