ترکیه با هدف کمک به کاهش آلایندگی جهانی و دستیابی به اهداف اقلیمی، اعلام کرده است که تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت تولید انرژی هسته‌ای خود را به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رساند. این اقدام بخشی از برنامه‌های کشور برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات اقلیمی است و نقشی کلیدی در دستیابی به هدف صفر کردن انتشار آلاینده‌ها تا نیمه قرن جاری ایفا خواهد کرد.

این گام در راستای تحقق هدف کاهش دمای جهانی به زیر ۱.۵ درجه سانتی‌گراد و کاهش آثار تغییرات اقلیمی، نقشی حیاتی در محافظت از محیط‌زیست خواهد داشت.