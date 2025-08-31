سیاست
ترامپ: رأی‌گیری تنها با ارائه کارت شناسایی امکان‌پذیر خواهد بود
دونالد ترامپ، قصد دارد با فرمان اجرایی جدید، ارائه کارت شناسایی را برای همه رأی‌دهندگان الزامی کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید / عکس: AP
31 اوت 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد قصد دارد پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ با صدور دستور اجرایی، ارائه کارت شناسایی برای همه رأی‌دهندگان الزامی خواهد شد و رأی‌گیری پستی تنها برای بیماران و نیروهای نظامی خارج از کشور مجاز است. او بر لزوم کنار گذاشتن دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی و استفاده از برگه‌های کاغذی تأکید کرد. این اظهارات در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ مطرح شده است.

ترامپ طی سال‌های گذشته بارها خواستار کنار گذاشتن دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی و جایگزینی آن‌ها با برگه‌های کاغذی و شمارش دستی شده است؛ روشی که به گفته مسئولان انتخاباتی زمان‌بر، پرهزینه و کم‌دقت‌تر از شمارش ماشینی است.

ترامپ در اوایل آگوست نیز اعلام کرده بود که استفاده از رأی‌گیری پستی و دستگاه‌های رأی‌گیری را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ با دستور اجرایی متوقف می‌کند. با این حال، کارشناسان حقوقی تأکید دارند اجرای چنین تصمیمی در سطح ملی به دلیل اداره انتخابات توسط ایالت‌ها با ابهام‌های قانونی جدی روبه‌رو است.

