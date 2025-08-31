دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد قصد دارد پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ با صدور دستور اجرایی، ارائه کارت شناسایی برای همه رأی‌دهندگان الزامی خواهد شد و رأی‌گیری پستی تنها برای بیماران و نیروهای نظامی خارج از کشور مجاز است. او بر لزوم کنار گذاشتن دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی و استفاده از برگه‌های کاغذی تأکید کرد. این اظهارات در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ مطرح شده است.

ترامپ طی سال‌های گذشته بارها خواستار کنار گذاشتن دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی و جایگزینی آن‌ها با برگه‌های کاغذی و شمارش دستی شده است؛ روشی که به گفته مسئولان انتخاباتی زمان‌بر، پرهزینه و کم‌دقت‌تر از شمارش ماشینی است.