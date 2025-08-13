منطقه‌
1 دقیقه خواندن
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ایران: مذاکره نه‌تنها خیانت نیست، بلکه اقدامی مقدس است
دستیار اجتماعی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مذاکره نه تنها خیانت نیست، بلکه حرکتی مقدس است، گفت کشوری که شکست خورده تسلیم می‌شود، کشوری که شکست نخورده مذاکره می‌کند.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ایران: مذاکره نه‌تنها خیانت نیست، بلکه اقدامی مقدس است
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات/ عکس: AP
13 اوت 2025

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ایران و رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ در نشستی با عنوان «همبستگی اجتماعی و دفاع ملی»، شرایط حاکم بر نظام بین‌الملل را «ناعادلانه» توصیف کرد و گفت: جهان امروز بر اساس منافع قدرت‌ها عمل می‌کند و حتی کشتار کودکان در غزه برای آن‌ها اهمیتی ندارد.

او گفت درباره درگیری‌ها با اسرائیل گفت: در آن دوران، هر شب به این فکر می‌کردم که چقدر تنها هستیم و جز خدا و خودمان تکیه‌گاهی نداریم.

مرتبطTRT Global - عباس عراقچی: آژانس به‌زودی تیمی را برای مذاکره راهی ایران می‌کند
مطالب پیشنهادی

در نگاه ربیعی، عبور از شرایط کنونی نیازمند سه اقدام اساسی است. نخست، تکیه بر ظرفیت و پشتیبانی مردم و بازتاب دادن صدای آنان از مسیر نخبگان و نهادهای اجتماعی. دوم، تقویت بنیان‌های قدرت ملی، به‌ویژه در بخش اقتصاد، به‌عنوان ابزار اصلی افزایش جایگاه و نفوذ منطقه‌ای و سوم، پیگیری مستمر برای به‌دست آوردن حقوق ملت در نظام جهانی کنونی که با وجود ساختارهای ناعادلانه‌اش، همچنان بستر اصلی تعاملات بین‌المللی به شمار می‌آید.

وی همچنین تأکید کرد: اینکه جنگ را مقدس و مذاکره را خیانت بدانیم، رویکردی اشتباه است. مذاکره نه تنها خیانت نیست، بلکه اقدامی مقدس است. کشوری که شکست خورده تسلیم می‌شود، اما کشوری که شکست نخورده وارد مذاکره می‌شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us