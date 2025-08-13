علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور ایران و رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، روز سهشنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ در نشستی با عنوان «همبستگی اجتماعی و دفاع ملی»، شرایط حاکم بر نظام بینالملل را «ناعادلانه» توصیف کرد و گفت: جهان امروز بر اساس منافع قدرتها عمل میکند و حتی کشتار کودکان در غزه برای آنها اهمیتی ندارد.
او گفت درباره درگیریها با اسرائیل گفت: در آن دوران، هر شب به این فکر میکردم که چقدر تنها هستیم و جز خدا و خودمان تکیهگاهی نداریم.
در نگاه ربیعی، عبور از شرایط کنونی نیازمند سه اقدام اساسی است. نخست، تکیه بر ظرفیت و پشتیبانی مردم و بازتاب دادن صدای آنان از مسیر نخبگان و نهادهای اجتماعی. دوم، تقویت بنیانهای قدرت ملی، بهویژه در بخش اقتصاد، بهعنوان ابزار اصلی افزایش جایگاه و نفوذ منطقهای و سوم، پیگیری مستمر برای بهدست آوردن حقوق ملت در نظام جهانی کنونی که با وجود ساختارهای ناعادلانهاش، همچنان بستر اصلی تعاملات بینالمللی به شمار میآید.
وی همچنین تأکید کرد: اینکه جنگ را مقدس و مذاکره را خیانت بدانیم، رویکردی اشتباه است. مذاکره نه تنها خیانت نیست، بلکه اقدامی مقدس است. کشوری که شکست خورده تسلیم میشود، اما کشوری که شکست نخورده وارد مذاکره میشود.