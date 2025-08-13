علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ایران و رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ در نشستی با عنوان «همبستگی اجتماعی و دفاع ملی»، شرایط حاکم بر نظام بین‌الملل را «ناعادلانه» توصیف کرد و گفت: جهان امروز بر اساس منافع قدرت‌ها عمل می‌کند و حتی کشتار کودکان در غزه برای آن‌ها اهمیتی ندارد.

او گفت درباره درگیری‌ها با اسرائیل گفت: در آن دوران، هر شب به این فکر می‌کردم که چقدر تنها هستیم و جز خدا و خودمان تکیه‌گاهی نداریم.