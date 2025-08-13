منطقه‌
1 دقیقه خواندن
نامه تروئیکای اروپایی به سازمان ملل در مورد بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران
براساس اعلام فایننشال تایمز، سه کشور اروپایی عضو برجام در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل هشدار داده‌اند که در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای تا پایان آگوست، آماده فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی هستند.
نامه تروئیکای اروپایی به سازمان ملل در مورد بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران
وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا به‌همراه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا / عکس: Reuters
13 اوت 2025

به گزارش فایننشال تایمز، وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل و آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، هشدار داده‌اند که در صورت عدم اقدامات لازم از سوی ایران تا پایان مهلت تعیین‌شده، روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی موسوم به مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را فعال خواهند کرد.

در ادامه گزارش تصریح شده است که سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند در صورت ازسرگیری مذاکرات ایران با آمریکا و همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از ماه سپتامبر، مهلت تعیین‌شده برای بازگشت تحریم‌ها قابل تمدید خواهد بود.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دو ماه پیش، آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند؛ اقدامی که با پاسخ متقابل تهران علیه اهداف اسرائیلی همراه شد.

مطالب پیشنهادی

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به سه کشور اروپایی گفت که اروپا هیچ مبنای قانونی یا اخلاقی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه ندارد و در صورت انجام این اقدام، از روند مذاکرات آینده کنار گذاشته خواهند شد.

تهران همچنین گفت که هرگونه بازگشت تحریم‌ها، مسیر گفت‌وگوهای دیپلماتیک را با دشواری بیشتری مواجه خواهد کرد.

مرتبطTRT Global - محمد اسلامی: آمریکا و اسرائیل سال‌ها برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us