به گزارش فایننشال تایمز، وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس در نامهای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل و آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، هشدار دادهاند که در صورت عدم اقدامات لازم از سوی ایران تا پایان مهلت تعیینشده، روند بازگشت تحریمهای بینالمللی موسوم به مکانیسم ماشه (اسنپبک) را فعال خواهند کرد.
در ادامه گزارش تصریح شده است که سه کشور اروپایی اعلام کردهاند در صورت ازسرگیری مذاکرات ایران با آمریکا و همکاری تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیش از ماه سپتامبر، مهلت تعیینشده برای بازگشت تحریمها قابل تمدید خواهد بود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که دو ماه پیش، آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران حمله کردند؛ اقدامی که با پاسخ متقابل تهران علیه اهداف اسرائیلی همراه شد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به سه کشور اروپایی گفت که اروپا هیچ مبنای قانونی یا اخلاقی برای فعالسازی مکانیسم ماشه ندارد و در صورت انجام این اقدام، از روند مذاکرات آینده کنار گذاشته خواهند شد.
تهران همچنین گفت که هرگونه بازگشت تحریمها، مسیر گفتوگوهای دیپلماتیک را با دشواری بیشتری مواجه خواهد کرد.