13 اوت 2025
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ایران، روز سهشنبه ۱۲ آگوست طی نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که ایران مذاکره را بهعنوان ابزاری برای تأمین منافع مشترک رد نمیکند و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، امکان مذاکرات مستقیم نیز وجود دارد.
وی گفت که در مذاکرات نباید موضوعی دیکته شود و مسیر گفتوگوها باید بر اساس منافع ملی و ارزشهای ایران پیش رود.
عارف افزود که پذیرش ارزشهای معنوی ملت ایران توسط آمریکا، روند مذاکرات را تسهیل خواهد کرد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه صحبتهایش درباره مذاکرات هستهای گفت که ایران با عزت و پایبندی به منافع ملی پای میز مذاکره خواهد نشست و از غنیسازی دست نخواهد کشید.
وی همچنین گفت که این کشور آماده اعتمادسازی است، اما طرف مقابل هنوز واکنشی نشان نداده است.