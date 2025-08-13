منطقه‌
معاون اول رئیس‌جمهور ایران: در شرایط مناسب آماده مذاکره مستقیم با آمریکا هستیم
معاون اول رئیس‌جمهور ایران اعلام کرد که کشورش مذاکره را برای تأمین منافع مشترک می‌پذیرد و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، امکان برگزاری مذاکرات مستقیم نیز وجود دارد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور این کشور / عکس: AA
13 اوت 2025

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست طی نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که ایران مذاکره را به‌عنوان ابزاری برای تأمین منافع مشترک رد نمی‌کند و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، امکان مذاکرات مستقیم نیز وجود دارد.

وی گفت که در مذاکرات نباید موضوعی دیکته شود و مسیر گفت‌وگوها باید بر اساس منافع ملی و ارزش‌های ایران پیش رود.

عارف افزود که پذیرش ارزش‌های معنوی ملت ایران توسط آمریکا، روند مذاکرات را تسهیل خواهد کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه صحبت‌هایش درباره مذاکرات هسته‌ای گفت که ایران با عزت و پایبندی به منافع ملی پای میز مذاکره خواهد نشست و از غنی‌سازی دست نخواهد کشید.

 وی همچنین گفت که این کشور آماده اعتمادسازی است، اما طرف مقابل هنوز واکنشی نشان نداده است.

