معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه صحبت‌هایش درباره مذاکرات هسته‌ای گفت که ایران با عزت و پایبندی به منافع ملی پای میز مذاکره خواهد نشست و از غنی‌سازی دست نخواهد کشید.

وی همچنین گفت که این کشور آماده اعتمادسازی است، اما طرف مقابل هنوز واکنشی نشان نداده است.