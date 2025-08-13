علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه، ۱۳ آگوست، در جریان سفر به لبنان، با جوزف عون، رئیس‌جمهور و نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور، ملاقات و در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس لبنان به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

لاریجانی در این نشست با بیان اینکه «ملت لبنان ملت رشیدی است و خود می‌تواند تصمیم بگیرد»، گفت: هر تصمیمی که دولت لبنان با همفکری مقاومت اتخاذ کند، مورد احترام ایران است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ادامه گفت: کشورهای خارجی نباید به لبنان دستور دهند؛ ایران طرحی برای لبنان ارائه نکرده است و دخالتی در تصمیم‌گیری‌های لبنان ندارد.

لاریجانی با اشاره به تهدیدات اسرائیل بیان داشت: غیر از اسرائیل، چه کسی به کشور شما حمله کرد ؟ مراقب باشید اسرائیل آنچه از طریق جنگ نتوانست به دست آورد، از راه دیگری برای شما تحمیل نکند. وی افزود: دشمن شما اسرائیل است و دوست شما کسی است که در برابر اسرائیل مقاومت کرد؛ قدرش را بدانید.

وی گفت : دولت لبنان با طوایف مختلف صحبت کند و به نتیجه برسد؛ کسی در امور لبنان دخالت می‌کند که از هزاران کیلومتر دورتر طرح و زمانبندی ارائه می‌دهد.

از سویی دیگر، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در دیدار با لاریجانی اظهار داشت: هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح یا تکیه بر حمایت خارجی ندارد و مسئولیت حفاظت از همه شهروندان بر عهده دولت و نیروهای مسلح است.