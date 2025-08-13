منطقه‌
2 دقیقه خواندن
سفر علی لاریجانی به لبنان و دیدار با مقامات این کشور
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای خود پس از سفر به عراق، وارد لبنان شد و با جوزف عون، رئیس‌جمهور و نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد.
سفر علی لاریجانی به لبنان و دیدار با مقامات این کشور
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان / عکس: AA
13 اوت 2025

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه، ۱۳ آگوست، در جریان سفر به لبنان، با جوزف عون، رئیس‌جمهور و نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور، ملاقات و در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس لبنان به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

لاریجانی در این نشست با بیان اینکه «ملت لبنان ملت رشیدی است و خود می‌تواند تصمیم بگیرد»، گفت: هر تصمیمی که دولت لبنان با همفکری مقاومت اتخاذ کند، مورد احترام ایران است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ادامه گفت: کشورهای خارجی نباید به لبنان دستور دهند؛ ایران طرحی برای لبنان ارائه نکرده است و دخالتی در تصمیم‌گیری‌های لبنان ندارد.

لاریجانی با اشاره به تهدیدات اسرائیل بیان داشت: غیر از اسرائیل، چه کسی به کشور شما حمله کرد ؟ مراقب باشید اسرائیل آنچه از طریق جنگ نتوانست به دست آورد، از راه دیگری برای شما تحمیل نکند. وی افزود: دشمن شما اسرائیل است و دوست شما کسی است که در برابر اسرائیل مقاومت کرد؛ قدرش را بدانید.

وی گفت : دولت لبنان با طوایف مختلف صحبت کند و به نتیجه برسد؛ کسی در امور لبنان دخالت می‌کند که از هزاران کیلومتر دورتر طرح و زمانبندی ارائه می‌دهد.

از سویی دیگر، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در دیدار با لاریجانی اظهار داشت: هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح یا تکیه بر حمایت خارجی ندارد و مسئولیت حفاظت از همه شهروندان بر عهده دولت و نیروهای مسلح است.

مطالب پیشنهادی

وی تأکید کرد: برخی اظهارات اخیر مقام‌های ایران سودمند نبوده است و دوستی با ایران باید شامل همه لبنانی‌ها و نه صرفاً یک طایفه یا بخش خاص، باشد.

لازم به ذکر است، وزارت خارجه لبنان پیش‌تر برخی مقامات ایرانی را به مداخله در امور داخلی لبنان متهم کرده و هشدار داده بود که این رفتار به هیچ وجه قابل قبول نیست.

عون تصریح کرد: لبنان خانه همه شهروندان خود، اعم از مسیحی و مسلمان، است و دولت از طریق نهادهای قانونی و امنیتی مسئول حفاظت از همه اقشار است.

وی در پایان گفت: بیروت خواستار همکاری با تهران در چارچوب حاکمیت ملی و احترام متقابل است و دخالت هیچ طرفی در امور داخلی لبنان پذیرفته نیست؛ ایران نیز بر تقویت روابط دوستانه و کمک به بازسازی لبنان تأکید کرده است.

مرتبطTRT Global - نامه تروئیکای اروپایی به سازمان ملل در مورد بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us