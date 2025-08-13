علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه، ۱۳ آگوست، در جریان سفر به لبنان، با جوزف عون، رئیسجمهور و نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور، ملاقات و در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس لبنان به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
لاریجانی در این نشست با بیان اینکه «ملت لبنان ملت رشیدی است و خود میتواند تصمیم بگیرد»، گفت: هر تصمیمی که دولت لبنان با همفکری مقاومت اتخاذ کند، مورد احترام ایران است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ادامه گفت: کشورهای خارجی نباید به لبنان دستور دهند؛ ایران طرحی برای لبنان ارائه نکرده است و دخالتی در تصمیمگیریهای لبنان ندارد.
لاریجانی با اشاره به تهدیدات اسرائیل بیان داشت: غیر از اسرائیل، چه کسی به کشور شما حمله کرد ؟ مراقب باشید اسرائیل آنچه از طریق جنگ نتوانست به دست آورد، از راه دیگری برای شما تحمیل نکند. وی افزود: دشمن شما اسرائیل است و دوست شما کسی است که در برابر اسرائیل مقاومت کرد؛ قدرش را بدانید.
وی گفت : دولت لبنان با طوایف مختلف صحبت کند و به نتیجه برسد؛ کسی در امور لبنان دخالت میکند که از هزاران کیلومتر دورتر طرح و زمانبندی ارائه میدهد.
از سویی دیگر، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در دیدار با لاریجانی اظهار داشت: هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح یا تکیه بر حمایت خارجی ندارد و مسئولیت حفاظت از همه شهروندان بر عهده دولت و نیروهای مسلح است.
وی تأکید کرد: برخی اظهارات اخیر مقامهای ایران سودمند نبوده است و دوستی با ایران باید شامل همه لبنانیها و نه صرفاً یک طایفه یا بخش خاص، باشد.
لازم به ذکر است، وزارت خارجه لبنان پیشتر برخی مقامات ایرانی را به مداخله در امور داخلی لبنان متهم کرده و هشدار داده بود که این رفتار به هیچ وجه قابل قبول نیست.
عون تصریح کرد: لبنان خانه همه شهروندان خود، اعم از مسیحی و مسلمان، است و دولت از طریق نهادهای قانونی و امنیتی مسئول حفاظت از همه اقشار است.
وی در پایان گفت: بیروت خواستار همکاری با تهران در چارچوب حاکمیت ملی و احترام متقابل است و دخالت هیچ طرفی در امور داخلی لبنان پذیرفته نیست؛ ایران نیز بر تقویت روابط دوستانه و کمک به بازسازی لبنان تأکید کرده است.