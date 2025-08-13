منتظرالمهدی درباره وقایع پس از حمله اسرائیل به زندان اوین نیز گفت که ۱۲۷ زندانی فراری بازداشت، بمب‌های عمل‌نکرده شناسایی و خنثی و مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.

همچنین در این مدت، ۲۶۱ مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز دستگیر شده‌اند.