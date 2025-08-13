منطقه‌
سخنگوی پلیس ایران: ۲۱ هزار مظنون در جریان درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل دستگیر شدند
سخنگوی پلیس ایران اعلام کرد که در جریان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل حدود ۲۱ هزار نفر به عنوان مظنون دستگیر شدند.
مأمور پلیس ایران در یکی از خیابان‌های تهران / عکس: Reuters
سخنگوی پلیس ایران اعلام کرد که در جریان درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل، اقدامات امنیتی گسترده‌ای اجرا و هزاران مظنون بازداشت شدند.

سعید منتظرالمهدی با اشاره به افزایش ۴۱ درصدی گزارش‌ها در این مدت، افزود که در مجموع ۲۱ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

وی همچنین از رشد جرایم سایبری خبر داد و گفت فضای مجازی به جبهه‌ای مهم در این نبرد تبدیل شد.

منتظرالمهدی درباره وقایع پس از حمله اسرائیل به زندان اوین نیز گفت که ۱۲۷ زندانی فراری بازداشت، بمب‌های عمل‌نکرده شناسایی و خنثی و مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.

همچنین در این مدت، ۲۶۱ مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز دستگیر شده‌اند.

