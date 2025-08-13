13 اوت 2025
سخنگوی پلیس ایران اعلام کرد که در جریان درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل، اقدامات امنیتی گستردهای اجرا و هزاران مظنون بازداشت شدند.
سعید منتظرالمهدی با اشاره به افزایش ۴۱ درصدی گزارشها در این مدت، افزود که در مجموع ۲۱ هزار نفر بازداشت شدهاند.
وی همچنین از رشد جرایم سایبری خبر داد و گفت فضای مجازی به جبههای مهم در این نبرد تبدیل شد.
منتظرالمهدی درباره وقایع پس از حمله اسرائیل به زندان اوین نیز گفت که ۱۲۷ زندانی فراری بازداشت، بمبهای عملنکرده شناسایی و خنثی و مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.
همچنین در این مدت، ۲۶۱ مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز دستگیر شدهاند.
