رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه ۱۱ آگوست پس از نشست کابینه دولت که در مجتمع ریاست‌جمهوری آنکارا برگزار شد بیان داشت که ترکیه تمام ظرفیت‌ها و امکانات دیپلماتیک خود را برای امیدبخشی به مردم غزه به کار گرفته است.

وی تأکید کرد که ترکیه مصمم است جلوی جنایات در این منطقه را بگیرد و اطمینان حاصل کند کمک‌های بشردوستانه بدون وقفه به مردم غزه که در شرایط سخت و گرسنگی به سر می‌برند، برسد.

اردوغان با اشاره به ادامه حملات اسرائیل، افزود: اجازه نخواهیم داد نتانیاهو و شبکه جنایتکار وی منطقه ما را به فاجعه‌ای بزرگ‌تر بکشانند تا عمر سیاسی خود را طولانی کنند.

رئیس‌جمهور اردوغان اظهار داشت که ترکیه صریح‌ترین مواضع را در برابر ظلم، خشونت، کشتار و سرکوب‌های دولت تروریست علیه مردم فلسطین اتخاذ کرده و تلاش‌های خود را برای توقف جنایات و کمک‌رسانی به مردم محاصره‌شده غزه ادامه خواهد داد.