رئیس‌جمهور اردوغان: ترکیه همه ظرفیت‌های دیپلماتیک را برای امیدبخشی به غزه به کار گرفته است
رئیس‌جمهور اردوغان اعلام کرد که ترکیه با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و امکانات دیپلماتیک، مصمم به مقابله با جنایات در غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم این منطقه است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه / عکس: AA
11 اوت 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه ۱۱ آگوست پس از نشست کابینه دولت که در مجتمع ریاست‌جمهوری آنکارا برگزار شد بیان داشت که ترکیه تمام ظرفیت‌ها و امکانات دیپلماتیک خود را برای امیدبخشی به مردم غزه به کار گرفته است.

وی تأکید کرد که ترکیه مصمم است جلوی جنایات در این منطقه را بگیرد و اطمینان حاصل کند کمک‌های بشردوستانه بدون وقفه به مردم غزه که در شرایط سخت و گرسنگی به سر می‌برند، برسد.

اردوغان با اشاره به ادامه حملات اسرائیل، افزود: اجازه نخواهیم داد نتانیاهو و شبکه جنایتکار وی منطقه ما را به فاجعه‌ای بزرگ‌تر بکشانند تا عمر سیاسی خود را طولانی کنند.

رئیس‌جمهور اردوغان اظهار داشت که ترکیه صریح‌ترین مواضع را در برابر ظلم، خشونت، کشتار و سرکوب‌های دولت تروریست علیه مردم فلسطین اتخاذ کرده و تلاش‌های خود را برای توقف جنایات و کمک‌رسانی به مردم محاصره‌شده غزه ادامه خواهد داد.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل حدود ۶۱ هزار و ۵۰۰ نفر را در غزه کشته است. این کارزار نظامی غزه را ویران کرده و بحران انسانی عمیقی ایجاد کرده است که شامل مرگ ناشی از گرسنگی، شیوع بیماری و مهاجرت اجباری می‌شود.

در نوامبر سال گذشته، دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرد.

همچنین، اسرائیل به دلیل جنگ علیه این منطقه با پرونده اتهام نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری مواجه است.

