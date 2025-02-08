سیاست
2 دقیقه خواندن
آزادی ۱۸۳ اسیر فلسطینی در ازای آزادی ۳ زندانی اسرائیلی
مرحله پنجم تبادل اسیران فلسطینی و زندانیان اسرائیلی، در چارچوب توافق آتش‎بس غزه، روز شنبه ۲۰ بهمن، صورت گرفت. در این مرحله ۳ زندانی اسرائیلی در ازای آزادی ۱۸۳ اسیر فلسطینی، آزاد شدند.
رام الله ، کرانه باختری؛ استقبال پرشور مردم فلسطین از آزادی اسرا / عکس: AA
8 فوریه 2025

دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرا وابسته به حماس امروز، شنبه، ۸ فوریه، اعلام کرد که ۱۸۳ اسیر فلسطینی که در چارچوب توافق آتش‌بس از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند، از جمله ۱۸ اسیر محکوم به حبس ابد، ۵۴ اسیر با احکام سنگین و ۱۱۱ فلسطینی از غزه هستند که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شده‌اند. طبق این اعلامیه، ۷ نفر از اسیرانی که آزاد شدند، از فلسطین تبعید خواهند شد.

همچنین، ۳۸ اسیر از حماس، ۳۰ اسیر از گروه فتح، یک اسیر از گروه جهاد اسلامی و ۳ اسیر غیر وابسته به این گروه‌ها، در این روند آزاد شده‌اند.

در همین حال، دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرا تأیید کرد که نیروهای اشغالگر اسرائیل به منازل چندین خانواده از اسیرانی که آزاد شدند، در کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند.

 ارتش اسرائیل در بامداد امروز، شنبه، حمله گسترده‌ای را در مناطق مختلف کرانه باختری انجام داد که شامل یورش به منازل فلسطینیان و تخریب لوازم آن‌ها بود. این حملات عمدتاً بر خانه‌های خانواده‌های اسیرانی که آزاد شدند، متمرکز بوده است.

شاهدان عینی به خبرگزاری آنادولوی ترکیه گفتند که نیروهای اشغالگر به خانواده‌های اسرا هشدار داده‌اند که از برگزاری هرگونه جشن و مراسم استقبال برای آزادی عزیزانشان خودداری کنند.

روز شنبه، کتائب القسام، شاخه نظامی حماس، اسامی ۳ اسرائیلی بازداشتی را اعلام کرد که در چارچوب پنجمین مرحله از توافق آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا و بازداشت‌شدگان بین اسرائیل و حماس تحت میانجی‌گری مصر، قطر و آمریکا آزاد شدند.

پس از پایان مرحله پنجم تحویل اسرا، تاکنون ۱۶ اسرائیلی و ۵ تبعه تایلندی در قالب توافق تبادل اسرا که شامل آزادی اسیران فلسطینی در ازای آزادی اسرای اسرائیلی است، آزاد شده‌اند.

