دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرا وابسته به حماس امروز، شنبه، ۸ فوریه، اعلام کرد که ۱۸۳ اسیر فلسطینی که در چارچوب توافق آتش‌بس از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند، از جمله ۱۸ اسیر محکوم به حبس ابد، ۵۴ اسیر با احکام سنگین و ۱۱۱ فلسطینی از غزه هستند که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شده‌اند. طبق این اعلامیه، ۷ نفر از اسیرانی که آزاد شدند، از فلسطین تبعید خواهند شد.

همچنین، ۳۸ اسیر از حماس، ۳۰ اسیر از گروه فتح، یک اسیر از گروه جهاد اسلامی و ۳ اسیر غیر وابسته به این گروه‌ها، در این روند آزاد شده‌اند.

در همین حال، دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرا تأیید کرد که نیروهای اشغالگر اسرائیل به منازل چندین خانواده از اسیرانی که آزاد شدند، در کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند.

ارتش اسرائیل در بامداد امروز، شنبه، حمله گسترده‌ای را در مناطق مختلف کرانه باختری انجام داد که شامل یورش به منازل فلسطینیان و تخریب لوازم آن‌ها بود. این حملات عمدتاً بر خانه‌های خانواده‌های اسیرانی که آزاد شدند، متمرکز بوده است.