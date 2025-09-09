کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، روز دوشنبه هشتم سپتامبر، از سفر قریب‌الوقوع مسئولان وزارت انرژی روسیه به تهران خبر داد که با دستور رئیس‌جمهور روسیه انجام می‌شود و هدف آن نهایی کردن توافق‌های انرژی به‌ویژه قیمت‌گذاری گاز است.

جلالی اعلام کرد که این سفر پس از مذاکرات اخیر رئیس‌جمهور پزشکیان با ولادیمیر پوتین در پکن انجام می‌گیرد و در صورت رسیدن به تفاهم، فاز نخست پروژه صادرات گاز طی چند ماه به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

وی افزود: پس از آن، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه پروژه فراهم می‌شود.

جلالی ابراز امیدواری کرد که این توافق‌ها مسیر انتقال گاز روسیه به ایران را عملیاتی کند و همکاری‌های دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شود.