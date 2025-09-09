منطقه‌
سفر هیات روسی به تهران برای نهایی‌کردن توافق صادرات گاز
سفیر ایران در روسیه اعلام کرد که هیات وزارت انرژی روسیه به تهران سفر می‌کند تا توافق‌های صادرات گاز، به‌ویژه قیمت‌گذاری آن، نهایی شود و در صورت رسیدن به تفاهم، فاز نخست پروژه طی چند ماه اجرا خواهد شد.
خط لوله گاز طبیعی / عکس: AA
کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، روز دوشنبه هشتم سپتامبر، از سفر قریب‌الوقوع مسئولان وزارت انرژی روسیه به تهران خبر داد که با دستور رئیس‌جمهور روسیه انجام می‌شود و هدف آن نهایی کردن توافق‌های انرژی به‌ویژه قیمت‌گذاری گاز است.

جلالی اعلام کرد که این سفر پس از مذاکرات اخیر رئیس‌جمهور پزشکیان با ولادیمیر پوتین در پکن انجام می‌گیرد و در صورت رسیدن به تفاهم، فاز نخست پروژه صادرات گاز طی چند ماه به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

وی افزود: پس از آن، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه پروژه فراهم می‌شود.

جلالی ابراز امیدواری کرد که این توافق‌ها مسیر انتقال گاز روسیه به ایران را عملیاتی کند و همکاری‌های دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شود.

وی همچنین روابط ایران و روسیه را «راهبردی» خواند و با اشاره به سند همکاری‌های راهبردی امضا شده در سال گذشته، افزود که برخی کشورها مخالف نزدیکی ایران با همسایگان و شرکای راهبردی هستند.

سفیر ایران در روسیه به نیاز روسیه به صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: ساخت ۳۲۰ هزار واحد مسکونی در جمهوری چچن نشان‌دهنده ظرفیت بالای این کشور است و حضور فعالان ایرانی در این حوزه‌ها هنوز کمرنگ است.

جلالی تاکید کرد که حجم تجارت ایران و روسیه هنوز متناسب با ظرفیت‌های دو کشور نیست و بخش خصوصی می‌تواند نقش محوری در توسعه همکاری‌ها ایفا کند.

