کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، روز دوشنبه هشتم سپتامبر، از سفر قریبالوقوع مسئولان وزارت انرژی روسیه به تهران خبر داد که با دستور رئیسجمهور روسیه انجام میشود و هدف آن نهایی کردن توافقهای انرژی بهویژه قیمتگذاری گاز است.
جلالی اعلام کرد که این سفر پس از مذاکرات اخیر رئیسجمهور پزشکیان با ولادیمیر پوتین در پکن انجام میگیرد و در صورت رسیدن به تفاهم، فاز نخست پروژه صادرات گاز طی چند ماه بهصورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
وی افزود: پس از آن، زیرساختها و سرمایهگذاریهای لازم برای توسعه پروژه فراهم میشود.
جلالی ابراز امیدواری کرد که این توافقها مسیر انتقال گاز روسیه به ایران را عملیاتی کند و همکاریهای دو کشور وارد مرحله تازهای شود.
وی همچنین روابط ایران و روسیه را «راهبردی» خواند و با اشاره به سند همکاریهای راهبردی امضا شده در سال گذشته، افزود که برخی کشورها مخالف نزدیکی ایران با همسایگان و شرکای راهبردی هستند.
سفیر ایران در روسیه به نیاز روسیه به صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: ساخت ۳۲۰ هزار واحد مسکونی در جمهوری چچن نشاندهنده ظرفیت بالای این کشور است و حضور فعالان ایرانی در این حوزهها هنوز کمرنگ است.
جلالی تاکید کرد که حجم تجارت ایران و روسیه هنوز متناسب با ظرفیتهای دو کشور نیست و بخش خصوصی میتواند نقش محوری در توسعه همکاریها ایفا کند.