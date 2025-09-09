رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در سخنرانی افتتاحیه خود در نشست فصلی شورای حکام که دیشب در وین آغاز شده و تا جمعه ۱۲ سپتامبر ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه هستهای ایران همچنان در مرکز فعالیتهای این نهاد قرار دارد.
وی تاکید کرد که به صورت مداوم با ایران در تماس بوده تا نگرانیها را بررسی و همکاری ضروری بین آژانس و ایران را بازگرداند.
گروسی توضیح داد که در هفتههای اخیر، مذاکرات فنی در تهران و وین با هدف توافق بر سر گامهای عملی برای انجام فعالیتهای راستیآزمایی در ایران بر اساس توافقنامه جامع پادمانهای انپیتی انجام شده و تاکنون پیشرفتهایی حاصل شده است.
وی افزود: موفقیت این مذاکرات، سایر رایزنیها و فرآیندهای دیپلماتیک مهم را برای پیشرفت به سمت نتایج مثبت آماده خواهد کرد.
مدیرکل آژانس با اشاره به تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس توسط مجلس ایران در ۲۵ ژوئن که در ۲ جولای توسط رئیس جمهور این کشور تأیید شد، گفت: آژانس آمادگی دارد نگرانیها و پیشنهادات ایران را بررسی کند، مشروط بر اینکه با توافقنامه پادمانها سازگار باشد.
گروسی به نگرانی جدی خود درباره عدم دسترسی آژانس به تأیید اورانیوم غنیشده با خلوص بالا در سه ماه گذشته اشاره کرد و تأکید کرد که بدون از سرگیری اجرای کامل پادمانها، آژانس قادر به ارائه هیچ نتیجهگیری یا تضمین در مورد برنامه هستهای ایران نخواهد بود.
وی تصریح کرد که سازوکارهای فنی برای ازسرگیری کامل بازرسیها باید بدون تأخیر به نتیجه برسد و معتقد است که توافق بر سر چنین شرایطی امکانپذیر است.
وی یادآوری کرد که این توافقنامه تنها معاهده الزامآور قانونی در رابطه با حقوق و تعهدات ایران و آژانس در اجرای پادمانها است و اقدامات پادمانی آژانس همچنان مانند سایر کشورها ادامه خواهد داشت.
گروسی تأکید کرد: اجرای کامل حقوق و تعهدات طرفین تحت توافقنامه پادمانها برای هموار کردن راه به سوی بهبود واقعی در وضعیت کلی ضروری است و با وجود محدودیت زمانی، هنوز زمان کافی وجود دارد، نه زیاد، اما اگر حسن نیت و حس مسئولیتپذیری باشد، کافی است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده بتوان به نتیجه موفقیتآمیزی در مذاکرات فنی دست یافت تا ازسرگیری فعالیتهای حیاتی آژانس در ایران تسهیل شود و روند دیپلماتیک مرتبط با برنامه هستهای این کشور به سمت پیشرفتهای مثبت هدایت شود.
جمعبندی مذاکرات ایران و آژانس در قاهره
در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در کنفرانس مطبوعاتی خود از سفر وزیر امور خارجه این کشور به تونس و مصر خبر داد.
به گفته بقائی، وزیر امور خارجه ایران در سفر به قاهره دیداری با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای جمعبندی مذاکرات مربوط به شیوهنامه جدید تعامل ایران و آژانس انجام خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: متن شیوهنامه تعامل ایران و آژانس برای اجرای تعهدات پادمانی، با در نظر گرفتن واقعیات میدانی ناشی از حملات اسرائیل و آمریکا علیه تاسیسات هستهای ایران، قانون مجلس و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، طی سه دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و آژانس تدوین شده و در آخرین مراحل جمعبندی نهایی است.