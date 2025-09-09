وی یادآوری کرد که این توافقنامه تنها معاهده الزام‌آور قانونی در رابطه با حقوق و تعهدات ایران و آژانس در اجرای پادمان‌ها است و اقدامات پادمانی آژانس همچنان مانند سایر کشورها ادامه خواهد داشت.

گروسی تأکید کرد: اجرای کامل حقوق و تعهدات طرفین تحت توافقنامه پادمان‌ها برای هموار کردن راه به سوی بهبود واقعی در وضعیت کلی ضروری است و با وجود محدودیت زمانی، هنوز زمان کافی وجود دارد، نه زیاد، اما اگر حسن نیت و حس مسئولیت‌پذیری باشد، کافی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده بتوان به نتیجه موفقیت‌آمیزی در مذاکرات فنی دست یافت تا ازسرگیری فعالیت‌های حیاتی آژانس در ایران تسهیل شود و روند دیپلماتیک مرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور به سمت پیشرفت‌های مثبت هدایت شود.

جمع‌بندی مذاکرات ایران و آژانس در قاهره

در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در کنفرانس مطبوعاتی خود از سفر وزیر امور خارجه این کشور به تونس و مصر خبر داد.

به گفته بقائی، وزیر امور خارجه ایران در سفر به قاهره دیداری با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جمع‌بندی مذاکرات مربوط به شیوه‌نامه جدید تعامل ایران و آژانس انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: متن شیوه‌نامه تعامل ایران و آژانس برای اجرای تعهدات پادمانی، با در نظر گرفتن واقعیات میدانی ناشی از حملات اسرائیل و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، قانون مجلس و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، طی سه دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و آژانس تدوین شده و در آخرین مراحل جمع‌بندی نهایی است.