به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، عصر دوشنبه هشتم سپتامبر، در نشست مجازی فوق‌العاده سران بریکس با تأکید بر ضرورت بازآفرینی نظم جهانی گفت: این فرآیند نیازمند اصلاحات جدی در ساختار حکمرانی جهانی از جمله بازنگری در ترکیب و کارکرد شورای امنیت و اصلاح نظام مالی و پولی بین‌المللی است و بریکس باید نقشی محوری در مقابله با اقدامات یک‌جانبه و ابزارسازی تحریم‌ها ایفا کند.



مسعود پزشکیان در آغاز سخنان خود با اشاره به چالش‌های کنونی جهان و اهمیت سازوکارهای چندجانبه تأکید کرد: افزایش اقدامات یک‌جانبه و استفاده ابزاری از تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای عدالت و ثبات در نظم بین‌الملل معاصر است و این سیاست‌ها نه‌تنها منافع ملی کشورها را هدف قرار می‌دهد بلکه همکاری‌های جهانی را مختل و توسعه پایدار را ناممکن می‌سازد.

رئیس‌جمهور ایران با بیان اینکه در غیاب سازوکارهای مؤثر چندجانبه، تجارت آزاد به ابزاری در خدمت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود، افزود: گروه‌هایی مانند بریکس و دیگر نهادهای جنوب جهانی مسئولیتی ویژه در هدایت گذار به نظمی چندقطبی، دموکراتیک و عادلانه دارند تا صدای همه کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه شنیده شود.

پزشکیان با اشاره به پیامدهای فشارهای یک‌جانبه، وضع تحریم‌های غیرقانونی و شکاف‌های فزاینده اجتماعی و اقتصادی تصریح کرد: تنش‌های ژئوپلیتیکی و بحران تغییرات اقلیمی نیز هم رشد اقتصادی و هم بنیادهای صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند.

وی تأکید کرد: نفوذ نامتناسب معدودی از دولت‌ها و سیاسی‌سازی ابزارهای اقتصادی اعتماد میان کشورها را فرسوده و کارآمدی حکمرانی جهانی را تضعیف کرده است؛ این روند با ایجاد موانع تجاری، افزایش هزینه‌های مبادله و تضعیف زنجیره‌های ارزش، مسیر توسعه پایدار را کند می‌سازد.