به گزارش رسانههای ایران، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، عصر دوشنبه هشتم سپتامبر، در نشست مجازی فوقالعاده سران بریکس با تأکید بر ضرورت بازآفرینی نظم جهانی گفت: این فرآیند نیازمند اصلاحات جدی در ساختار حکمرانی جهانی از جمله بازنگری در ترکیب و کارکرد شورای امنیت و اصلاح نظام مالی و پولی بینالمللی است و بریکس باید نقشی محوری در مقابله با اقدامات یکجانبه و ابزارسازی تحریمها ایفا کند.
مسعود پزشکیان در آغاز سخنان خود با اشاره به چالشهای کنونی جهان و اهمیت سازوکارهای چندجانبه تأکید کرد: افزایش اقدامات یکجانبه و استفاده ابزاری از تحریمها یکی از بزرگترین تهدیدها برای عدالت و ثبات در نظم بینالملل معاصر است و این سیاستها نهتنها منافع ملی کشورها را هدف قرار میدهد بلکه همکاریهای جهانی را مختل و توسعه پایدار را ناممکن میسازد.
رئیسجمهور ایران با بیان اینکه در غیاب سازوکارهای مؤثر چندجانبه، تجارت آزاد به ابزاری در خدمت قدرتهای بزرگ تبدیل میشود، افزود: گروههایی مانند بریکس و دیگر نهادهای جنوب جهانی مسئولیتی ویژه در هدایت گذار به نظمی چندقطبی، دموکراتیک و عادلانه دارند تا صدای همه کشورها بهویژه کشورهای در حال توسعه شنیده شود.
پزشکیان با اشاره به پیامدهای فشارهای یکجانبه، وضع تحریمهای غیرقانونی و شکافهای فزاینده اجتماعی و اقتصادی تصریح کرد: تنشهای ژئوپلیتیکی و بحران تغییرات اقلیمی نیز هم رشد اقتصادی و هم بنیادهای صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکنند.
وی تأکید کرد: نفوذ نامتناسب معدودی از دولتها و سیاسیسازی ابزارهای اقتصادی اعتماد میان کشورها را فرسوده و کارآمدی حکمرانی جهانی را تضعیف کرده است؛ این روند با ایجاد موانع تجاری، افزایش هزینههای مبادله و تضعیف زنجیرههای ارزش، مسیر توسعه پایدار را کند میسازد.
مسعود پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود پیشنهادات ایران برای ایفای نقش تاریخی بریکس را تشریح کرد که مهمترین آنها به این قرار است: پیشگامی بریکس در اصلاح جامع نهادهای مالی بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بهمنظور بازتاب واقعیتهای اقتصادی جهان و تقویت حمایت از پروژههای زیرساختی و توسعهای اقتصادهای نوظهور؛ یاریرسانی بریکس به تقویت سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی و جلوگیری از استفاده ابزاری از تحریمهای اقتصادی بهعنوان ابزار فشار سیاسی؛ تقویت همکاری میان بریکس و سایر نهادهای جنوب جهانی از جمله سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)؛ تضمین دسترسی عادلانه به واکسنها، فناوریهای پزشکی و تجهیزات ضروری بهویژه در شرایط بحران و سر آخر، طراحی سازوکار حمایتی مشترک توسط بریکس برای حمایت از اعضا در برابر تحریمهای غیرقانونی تا اقتصاد کشورهای عضو بتوانند بدون فشارهای سیاسی غیرمنصفانه به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهند.
این اجلاس که به پیشنهاد رئیسجمهور برزیل بهعنوان رئیس دورهای بریکس و با موضوع چندجانبهگرایی، تجارت آزاد و محدودیتهای اعمالشده بر تجارت آزاد برگزار شد، دومین نشست فوقالعاده این گروه از زمان تاسیس آن محسوب میشود.