منطقه‌
3 دقیقه خواندن
پزشکیان در نشست مجازی بریکس: اصلاح ساختار حکمرانی جهانی ضروری است
رئیس‌جمهور ایران در نشست فوق‌العاده مجازی سران بریکس بیان داشت که بازآفرینی نظم جهانی نیازمند اصلاح جدی در ساختار حکمرانی بین‌المللی است و بریکس باید در مقابله با اقدامات یک‌جانبه و تحریم‌ها نقش محوری ایفا کند.
پزشکیان در نشست مجازی بریکس: اصلاح ساختار حکمرانی جهانی ضروری است
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نشست مجازی فوق‌العاده سران بریکس / عکس: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران
9 سپتامبر 2025

به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، عصر دوشنبه هشتم سپتامبر، در نشست مجازی فوق‌العاده سران بریکس با تأکید بر ضرورت بازآفرینی نظم جهانی گفت: این فرآیند نیازمند اصلاحات جدی در ساختار حکمرانی جهانی از جمله بازنگری در ترکیب و کارکرد شورای امنیت و اصلاح نظام مالی و پولی بین‌المللی است و بریکس باید نقشی محوری در مقابله با اقدامات یک‌جانبه و ابزارسازی تحریم‌ها ایفا کند.

مسعود پزشکیان در آغاز سخنان خود با اشاره به چالش‌های کنونی جهان و اهمیت سازوکارهای چندجانبه تأکید کرد: افزایش اقدامات یک‌جانبه و استفاده ابزاری از تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای عدالت و ثبات در نظم بین‌الملل معاصر است و این سیاست‌ها نه‌تنها منافع ملی کشورها را هدف قرار می‌دهد بلکه همکاری‌های جهانی را مختل و توسعه پایدار را ناممکن می‌سازد.

رئیس‌جمهور ایران با بیان اینکه در غیاب سازوکارهای مؤثر چندجانبه، تجارت آزاد به ابزاری در خدمت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود، افزود: گروه‌هایی مانند بریکس و دیگر نهادهای جنوب جهانی مسئولیتی ویژه در هدایت گذار به نظمی چندقطبی، دموکراتیک و عادلانه دارند تا صدای همه کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه شنیده شود.

پزشکیان با اشاره به پیامدهای فشارهای یک‌جانبه، وضع تحریم‌های غیرقانونی و شکاف‌های فزاینده اجتماعی و اقتصادی تصریح کرد: تنش‌های ژئوپلیتیکی و بحران تغییرات اقلیمی نیز هم رشد اقتصادی و هم بنیادهای صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند.

وی تأکید کرد: نفوذ نامتناسب معدودی از دولت‌ها و سیاسی‌سازی ابزارهای اقتصادی اعتماد میان کشورها را فرسوده و کارآمدی حکمرانی جهانی را تضعیف کرده است؛ این روند با ایجاد موانع تجاری، افزایش هزینه‌های مبادله و تضعیف زنجیره‌های ارزش، مسیر توسعه پایدار را کند می‌سازد.

مطالب پیشنهادی
مرتبطTRT فارسی - تأکید پزشکیان بر لزوم تغییر رویکرد در ذخیره‌سازی و مصرف آب

مسعود پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود پیشنهادات ایران برای ایفای نقش تاریخی بریکس را تشریح کرد که مهم‌ترین آنها به این قرار است: پیشگامی بریکس در اصلاح جامع نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌منظور بازتاب واقعیت‌های اقتصادی جهان و تقویت حمایت از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای اقتصادهای نوظهور؛ یاری‌رسانی بریکس به تقویت سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی و جلوگیری از استفاده ابزاری از تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی؛ تقویت همکاری میان بریکس و سایر نهادهای جنوب جهانی از جمله سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)؛ تضمین دسترسی عادلانه به واکسن‌ها، فناوری‌های پزشکی و تجهیزات ضروری به‌ویژه در شرایط بحران و سر آخر، طراحی سازوکار حمایتی مشترک توسط بریکس برای حمایت از اعضا در برابر تحریم‌های غیرقانونی تا اقتصاد کشورهای عضو بتوانند بدون فشارهای سیاسی غیرمنصفانه به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهند.

این اجلاس که به پیشنهاد رئیس‌جمهور برزیل به‌عنوان رئیس دوره‌ای بریکس و با موضوع چندجانبه‌گرایی، تجارت آزاد و محدودیت‌های اعمال‌شده بر تجارت آزاد برگزار شد، دومین نشست فوق‌العاده این گروه از زمان تاسیس آن محسوب می‌شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us