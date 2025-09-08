منطقه‌
بقائی: به روابط با استرالیا اهمیت می‌دهیم؛ اتهامات علیه ایران بی‌اساس است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر اهمیت روابط دوجانبه با استرالیا اعلام کرد که تصمیم این کشور برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک ناموجه بوده و اتهامات مطرح‌شده علیه ایران در مورد یهودستیزی «بی‌اساس و پوچ» است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران / عکس: Reuters
8 سپتامبر 2025

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی با رسانه‌ای استرالیایی با بیان اینکه این دولت استرالیا بود که تصمیم به کاهش سطح روابط دیپلماتیک گرفت، اظهار داشت: ایران این ماجرا را شروع نکرد و ما به روابط دیپلماتیک خود با هر کشوری، از جمله استرالیا، اهمیت می‌دهیم؛ بنابراین تصمیم برای بهبود روابط به دولت استرالیا بستگی دارد.

بقائی اقدام استرالیا برای اخراج سفیر ایران را تأسف‌بار و ناموجه خواند و افزود: ایران از سال ۱۹۶۸ روابطی محترمانه با استرالیا داشته و مردم استرالیا در افکار عمومی ایران جایگاه خوبی دارند.

وی درباره دلایل ارائه‌شده توسط استرالیا گفت: آن‌ها ادعا کردند که به دلیل دخالت ایران در اقداماتی به‌اصطلاح یهودستیزانه علیه یهودیان در استرالیا، تصمیم به کاهش سطح روابط گرفته‌اند، اما این اتهام کاملاً بی‌اساس و پوچ است.

بقائی با اشاره به نامه بنیامین نتانیاهو به نخست‌وزیر استرالیا گفت: کمتر از ۱۰ روز پس از نامه تند نتانیاهو، دولت استرالیا تصمیم گرفت روابط دیپلماتیک با ایران را کاهش دهد؛ به نظر می‌رسد برخی افراد در دولت استرالیا ساده‌ترین راه برای جلب رضایت اسرائیل را انتخاب کرده‌اند.

وی همچنین به اتهامات آژانس‌های اطلاعاتی استرالیا درباره مسیر مالی بین ایران و افراد کلیدی سپاه پاسداران ایران اشاره کرد و افزود: هیچ مدرکی برای این اتهامات ارائه نشده و ما آن‌ها را قاطعانه رد کرده‌ایم.

وی افزود: اعتراف خود استرالیا نشان می‌دهد که داده‌ها از موساد دریافت شده است؛ این یک عملیات فریب بوده است تا توجه را از نسل‌کشی در فلسطین منحرف کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سؤال درباره آینده روابط ایران و استرالیا، اعلام کرد که بخش کنسولی سفارت ایران در استرالیا همچنان فعال است و خدمات لازم به ایرانی‌های مقیم استرالیا ارائه می‌شود و ایران صرفاً به اقدام دولت استرالیا واکنش متقابل و خویشتندارانه نشان داده است.

