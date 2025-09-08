زمینلرزه مرگبار در ولایت کنر افغانستان باعث جان باختن دستکم ۳۹۱ دانشآموز و سه معلم و زخمی شدن ۷۶۰ دانشآموز و ۲۰ معلم دیگر شده است. این در حالی است که هزاران دانشآموز نیز از ادامه تحصیل محروم شدهاند. دانشآموزان و خانوادهها خواستار بازسازی مدارس و ادامه تحصیل فرزندانشان هستند.
در اثر زمینلرزه، بسیاری از مدارس در مناطق آسیبدیده کاملاً نابود شده و دانشآموزان دسترسی به کلاسهای خود را از دست دادهاند. در برخی روستاها مدارس تخریب شده و دانشآموزان مجبور شدهاند برای ادامه زندگی و تحصیل موقتاً به کمپها منتقل شوند.
محیبالله حیدری، مدیر آموزش و پرورش ولایت کنر، اعلام کرد: در سراسر کنر، ۱۵۷,۰۷۴ دانشآموز در حال حاضر از تحصیل محروم هستند. در این ولایت، سال تحصیلی معمولاً از هفته اول سپتامبر آغاز میشود، اما هزاران دانشآموز در مناطق آسیبدیده هنوز نتوانستهاند به کلاسهای خود بازگردند.
اداره آموزش و پرورش کنر اعلام کرده است که زمینلرزه ۵۳ مدرسه را کاملاً و ۲۵۳ مدرسه دیگر را بهطور جزئی تخریب کرده است.
این در حالی است که برخی خانوادهها در این حادثه فرزندان خود را از دست داده و دانشآموزان دیگر زخمی شدهاند. بسیاری از کودکان اکنون در شرایط اضطراری زندگی میکنند و امکان بازگشت به مدرسه برای آنها فراهم نشده است.