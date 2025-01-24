سیاست
دولت ترامپ اجازه دستگیری مهاجران غیرمجاز در مکان‌های حساس را نیز صادر کرد
دولت ترامپ با لغو سیاست‌های قبلی، اکنون به مقامات مهاجرتی اجازه می‌دهد تا حتی در مکان‌های حساس مانند کلیساها، مدارس و بیمارستان‌ها، مهاجران غیرمجاز را دستگیر کنند.
دولت ترامپ اجازه دستگیری مهاجران غیرمجاز در مکان‌های حساس را نیز صادر کرد
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید / عکس: Reuters
24 ژانویه 2025

دولت ترامپ سیاست‌های محافظتی قبلی در مورد مهاجران غیرمجاز را تغییر داده است. در سال ۲۰۱۱ دفتر مهاجرت و گمرک ایالات متحده دستورالعملی صادر کرده بود که بر اساس آن، افسران مهاجرتی باید از انجام ماموریت‌های دستگیری، بازجویی، تفتیش و رصد در مکان‌های حساس مانند مدارس، بیمارستان‌ها و کلیساها اجتناب کنند. این سیاست به‌عنوان اقدامی برای محافظت از این مکان‌ها و اطمینان از عدم آسیب به افراد آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده بود.

این مکان‌ها شامل مدارس، بیمارستان‌ها، کلیساها، ، مساجد، مکان‌های تشییع جنازه، مراسم عروسی، راهپیمایی‌ها، تظاهرات و جشن‌ها بودند.

سیاست جدید که توسط بنجامین هافمن، سرپرست وزارت امنیت ایالات متحده اعلام‌شده است، به مقامات مهاجرتی اجازه می‌دهد تا عملیات‌های دستگیری را در مکان‌هایی که پیش‌تر محافظت‌شده محسوب می‌شدند، انجام دهند. دولت ترامپ اعلام کرده است که دیگر مهاجران غیرقانونی نمی‌توانند با پنهان شدن در این مکان‌ها از دستگیری فرار کنند.

این تصمیم در ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه ترامپ در زمینه مهاجرت اتخاذ شده است. او بلافاصله پس از آغاز ریاست‌جمهوری، وضعیت اضطراری ملی در مرز آمریکا و مکزیک را اعلام کرد، خواستار ساخت موانع مرزی بیشتر شد و کارتل‌های مکزیکی را تهدیدات تروریستی نامید.

