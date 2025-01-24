دولت ترامپ سیاست‌های محافظتی قبلی در مورد مهاجران غیرمجاز را تغییر داده است. در سال ۲۰۱۱ دفتر مهاجرت و گمرک ایالات متحده دستورالعملی صادر کرده بود که بر اساس آن، افسران مهاجرتی باید از انجام ماموریت‌های دستگیری، بازجویی، تفتیش و رصد در مکان‌های حساس مانند مدارس، بیمارستان‌ها و کلیساها اجتناب کنند. این سیاست به‌عنوان اقدامی برای محافظت از این مکان‌ها و اطمینان از عدم آسیب به افراد آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده بود.

این مکان‌ها شامل مدارس، بیمارستان‌ها، کلیساها، ، مساجد، مکان‌های تشییع جنازه، مراسم عروسی، راهپیمایی‌ها، تظاهرات و جشن‌ها بودند.