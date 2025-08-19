ترکیه
اولین پست بانوی اول ترکیه در شبکه اجتماعی داخلی نکست سوسیال
بانوی اول ترکیه، اولین پست خود را در شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» منتشر کرد و از حضور در این پلتفرم داخلی و مستقل ابراز خرسندی نمود.
شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» / عکس: AA
امینه اردوغان همسر رئیس‌جمهور ترکیه و بانوی اول کشور، روز سه شنبه ۱۹ آگوست اولین پست خود را در شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» منتشر کرد.

وی نوشت: سلام از NSosyal؛ از حضور در شبکه اجتماعی داخلی، ملی و مستقل‌مان بسیار هیجان‌زده‌ام؛ از همه کسانی که این افتخار را برای ملت ما رقم زده‌اند، بی‌نهایت سپاسگزارم.

بانوی اول ترکیه در ادامه افزود: در این فضای دیجیتال امن که متعلق به خود ماست، با هم خواهیم اندیشید، تولید خواهیم کرد و آینده را با ارزش‌های مشترکمان شکل خواهیم داد. با نکست سوسیال آماده یک سفر تازه هستیم.

این پست با هشتگ «شروع می‌کنیم» منتشر شد و همراه آن، ایموجی‌های پرچم ترکیه و موشک قرار داشت.

شبکه اجتماعی «نکست سوسیال» که توسط نسل «تکنوفسِت» توسعه یافته است، در ۱۶ آگوست اعلام کرد که تعداد کاربرانش از یک میلیون نفر فراتر رفته و هر روز بر تعداد اعضای آن افزوده می‌شود.

