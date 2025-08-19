امینه اردوغان همسر رئیس‌جمهور ترکیه و بانوی اول کشور، روز سه شنبه ۱۹ آگوست اولین پست خود را در شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» منتشر کرد.

وی نوشت: سلام از NSosyal؛ از حضور در شبکه اجتماعی داخلی، ملی و مستقل‌مان بسیار هیجان‌زده‌ام؛ از همه کسانی که این افتخار را برای ملت ما رقم زده‌اند، بی‌نهایت سپاسگزارم.

بانوی اول ترکیه در ادامه افزود: در این فضای دیجیتال امن که متعلق به خود ماست، با هم خواهیم اندیشید، تولید خواهیم کرد و آینده را با ارزش‌های مشترکمان شکل خواهیم داد. با نکست سوسیال آماده یک سفر تازه هستیم.