رکوردشکنی فرودگاه آنتالیا با پذیرش بیش از ۲۳۰ هزار مسافر در یک روز
وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت‌ ترکیه، اعلام کرد فرودگاه آنتالیا با پذیرش بیش از ۲۳۰ هزار مسافر، رکورد جدیدی ثبت کرد.
فرودگاه آنتالیا / عکس: AA
18 اوت 2025

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت‌ ترکیه، در شبکه اجتماعی نکست سوسيال و ایکس اعلام کرد که فرودگاه آنتالیا روز شنبه ۱۶ آکوست با پذیرش بیش از ۲۳۰ هزار مسافر، رکورد جدیدی در تعداد پذیرش مسافران روزانه ثبت کرد.

وی در پست خود در شبکه اجتماعی نوشت که فرودگاه آنتالیا در این روز موفق به میزبانی از دقیقاً ۲۳۰ هزار و ۲ نفر مسافر شده است.

به گفته اورال‌اوغلو، این رکورد نشان‌دهنده ظرفیت بالای زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شهر ساحلی آنتالیا است و تأثیر مستقیم آن بر صنعت گردشگری کشور به خوبی قابل مشاهده است.

این رکورد جدید در حالی ثبت شده است که فرودگاه آنتالیا یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورود گردشگران داخلی و خارجی به ترکیه به شمار می‌رود و نقش اساسی در تقویت صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه دارد.

آنتالیا، شهر ساحلی مدیترانه‌ای ترکیه، طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شده و شاهد رشد قابل‌توجه تعداد گردشگران خارجی است.

افزایش مسافران و گردشگران، اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این شهر، به‌ویژه فرودگاه آنتالیا، را بیش از پیش آشکار کرده است.

این روند صعودی گردشگری، زمینه‌ساز ثبت رکوردهای جدید در تعداد مسافران روزانه فرودگاه و تأکید بر نقش کلیدی آن در صنعت گردشگری ترکیه است.

