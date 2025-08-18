عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت‌ ترکیه، در شبکه اجتماعی نکست سوسيال و ایکس اعلام کرد که فرودگاه آنتالیا روز شنبه ۱۶ آکوست با پذیرش بیش از ۲۳۰ هزار مسافر، رکورد جدیدی در تعداد پذیرش مسافران روزانه ثبت کرد.

وی در پست خود در شبکه اجتماعی نوشت که فرودگاه آنتالیا در این روز موفق به میزبانی از دقیقاً ۲۳۰ هزار و ۲ نفر مسافر شده است.

به گفته اورال‌اوغلو، این رکورد نشان‌دهنده ظرفیت بالای زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شهر ساحلی آنتالیا است و تأثیر مستقیم آن بر صنعت گردشگری کشور به خوبی قابل مشاهده است.

این رکورد جدید در حالی ثبت شده است که فرودگاه آنتالیا یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورود گردشگران داخلی و خارجی به ترکیه به شمار می‌رود و نقش اساسی در تقویت صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه دارد.