این پلتفرم که به‌عنوان جایگزینی ایمن برای شبکه‌های اجتماعی جهانی معرفی می‌شود، به‌سرعت در اپ‌استورها رشد کرده و اخیراً در رده محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های رایگان بخش شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

از زمان عرضه نسخه آزمایشی، «نکست سوسیال» بستری برای انتشار محتوا و دیدگاه‌ها در زمینه‌های خبری، فناوری، سبک زندگی و رویدادهای روز فراهم کرده است.

حمایت و حضور اردوغان در این شبکه اجتماعی تقویت نمادینی برای «نکست سوسیال» به شمار می‌آید و بار دیگر تلاش ترکیه برای گسترش و ترویج پلتفرم‌های دیجیتال داخلی را برجسته می‌سازد.