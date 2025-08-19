ترکیه
1 دقیقه خواندن
اولین پست رئیس‌جمهور ترکیه در شبکه اجتماعی داخلی نکست سوسیال
رئیس‌جمهور ترکیه، اولین پست خود را در شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» منتشر کرد؛ همزمان شمار کاربران این پلتفرم از مرز یک میلیون نفر فراتر رفته است.
اولین پست رئیس‌جمهور ترکیه در شبکه اجتماعی داخلی نکست سوسیال
شبکه اجتماعی نکست سوسيال / عکس: AA
19 ساعت پیش

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، روز دوشنبه ۱۸ آگوست با انتشار اولین پست خود در شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال»، حضور رسمی‌اش در این پلتفرم را آغاز کرد.

او در این پست با نقل بیتی از شعر «به‌زودی خورشید طلوع خواهد کرد» اثر شاعر اردم بایزید نوشت «گلی میان دیوارهای بتنی شکفت» و از دنبال‌کنندگان خود پرسید: «آماده‌اید؟».

پیام اردوغان با هشتگ «شروع می‌کنیم» و ایموجی‌های پرچم ترکیه، کره زمین و راکت همراه بود.

شبکه اجتماعی «نکست سوسیال» با هدایت بنیاد تیم فناوری ترکیه (T3) توسعه‌یافته است. سلجوق بایراکتار، مدیر فنی بایکار و رئیس هیئت‌امنای بنیاد تی۳، روز شنبه اعلام کرد که شمار کاربران این شبکه از یک میلیون نفر فراتر رفته است.

مطالب پیشنهادی

این پلتفرم که به‌عنوان جایگزینی ایمن برای شبکه‌های اجتماعی جهانی معرفی می‌شود، به‌سرعت در اپ‌استورها رشد کرده و اخیراً در رده محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های رایگان بخش شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

از زمان عرضه نسخه آزمایشی، «نکست سوسیال» بستری برای انتشار محتوا و دیدگاه‌ها در زمینه‌های خبری، فناوری، سبک زندگی و رویدادهای روز فراهم کرده است.

حمایت و حضور اردوغان در این شبکه اجتماعی تقویت نمادینی برای «نکست سوسیال» به شمار می‌آید و بار دیگر تلاش ترکیه برای گسترش و ترویج پلتفرم‌های دیجیتال داخلی را برجسته می‌سازد.

مرتبطTRT Global - اردوغان: ۲۰۲۴ برای اقتصاد ترکیه سالی رکوردشکن بود

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us