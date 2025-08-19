رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، روز دوشنبه ۱۸ آگوست با انتشار اولین پست خود در شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال»، حضور رسمیاش در این پلتفرم را آغاز کرد.
او در این پست با نقل بیتی از شعر «بهزودی خورشید طلوع خواهد کرد» اثر شاعر اردم بایزید نوشت «گلی میان دیوارهای بتنی شکفت» و از دنبالکنندگان خود پرسید: «آمادهاید؟».
پیام اردوغان با هشتگ «شروع میکنیم» و ایموجیهای پرچم ترکیه، کره زمین و راکت همراه بود.
شبکه اجتماعی «نکست سوسیال» با هدایت بنیاد تیم فناوری ترکیه (T3) توسعهیافته است. سلجوق بایراکتار، مدیر فنی بایکار و رئیس هیئتامنای بنیاد تی۳، روز شنبه اعلام کرد که شمار کاربران این شبکه از یک میلیون نفر فراتر رفته است.
این پلتفرم که بهعنوان جایگزینی ایمن برای شبکههای اجتماعی جهانی معرفی میشود، بهسرعت در اپاستورها رشد کرده و اخیراً در رده محبوبترین اپلیکیشنهای رایگان بخش شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
از زمان عرضه نسخه آزمایشی، «نکست سوسیال» بستری برای انتشار محتوا و دیدگاهها در زمینههای خبری، فناوری، سبک زندگی و رویدادهای روز فراهم کرده است.
حمایت و حضور اردوغان در این شبکه اجتماعی تقویت نمادینی برای «نکست سوسیال» به شمار میآید و بار دیگر تلاش ترکیه برای گسترش و ترویج پلتفرمهای دیجیتال داخلی را برجسته میسازد.