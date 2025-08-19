رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به مناسبت روز جهانی بشردوستی، روز سه شنبه ۱۹ آگوست، مقاله‌ای در روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» با عنوان «همدلی فراتر از مرزها؛ ائتلاف تمدن‌ها و دیپلماسی بشردوستانه» منتشر کرد که در آن به بحران‌های انسانی در جهان، تلاش‌های ترکیه برای مقابله با این چالش‌ها و اهداف مشترک در این زمینه با اسپانیا اشاره شده است.

وی همچنین درباره کمک‌های ترکیه به فلسطینیان افزود: ترکیه تاکنون بیش از ۱۰۱ هزار تن کمک بشردوستانه به غزه ارائه کرده و یک کمپین بشردوستانه به ارزش بیش از ۴۰ میلیون دلار در حمایت از اونروا انجام داده است.

اردوغان تأکید کرد که کمک‌های انسان‌دوستانه بالاترین و پیشرفته‌ترین شکل دیپلماسی است که ریشه در حس عمیق همدلی و انسانیت دارد.

وی افزود: ترکیه و اسپانیا، به‌عنوان دو ملت دوست و متحد، در مواجهه با چالش‌های انسان‌دوستانه همواره کنار یکدیگر ایستاده‌اند.