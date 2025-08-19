رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به مناسبت روز جهانی بشردوستی، روز سه شنبه ۱۹ آگوست، مقالهای در روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» با عنوان «همدلی فراتر از مرزها؛ ائتلاف تمدنها و دیپلماسی بشردوستانه» منتشر کرد که در آن به بحرانهای انسانی در جهان، تلاشهای ترکیه برای مقابله با این چالشها و اهداف مشترک در این زمینه با اسپانیا اشاره شده است.
وی همچنین درباره کمکهای ترکیه به فلسطینیان افزود: ترکیه تاکنون بیش از ۱۰۱ هزار تن کمک بشردوستانه به غزه ارائه کرده و یک کمپین بشردوستانه به ارزش بیش از ۴۰ میلیون دلار در حمایت از اونروا انجام داده است.
اردوغان تأکید کرد که کمکهای انساندوستانه بالاترین و پیشرفتهترین شکل دیپلماسی است که ریشه در حس عمیق همدلی و انسانیت دارد.
وی افزود: ترکیه و اسپانیا، بهعنوان دو ملت دوست و متحد، در مواجهه با چالشهای انساندوستانه همواره کنار یکدیگر ایستادهاند.
وی در ادامه نوشت: روح همبستگی میتواند پیوندی عمیق بین دو ملت ایجاد کند که از مرزهای جغرافیایی فراتر میرود؛ ما با اعتقاد راسخ بر این باوریم که با همکاری بر اساس این اصول مشترک، جهانی عادلانهتر و متمرکز بر انسانیت و ارزشهای آن ایجاد خواهیم کرد.
اردوغان با قدردانی از حمایت صادقانه اسپانیا در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و در بیستمین سالگرد ابتکار «ائتلاف تمدنها» که بیست سال پیش با امضای مشترک اردوغان و نخستوزیر وقت اسپانیا آغاز شد، تأکید کرد که نگاه به تکثر بهعنوان منبعی از غنا و نه تعارض، پیامی از امید و همبستگی برای مردم ستمدیده در دوران بحران جهانی است.