ترکیه
2 دقیقه خواندن
وزیر امور خارجه ترکیه به شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» پیوست
وزیر امور خارجه ترکیه، به شبکه اجتماعی داخلی کشور، «نکست سوسیال» پیوست و اولین پست خود را در این پلتفرم منتشر کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه به شبکه اجتماعی داخلی «نکست سوسیال» پیوست
شبکه اجتماعی داخلی ترکیه، «نکست سوسیال» / عکس: AA
16 ساعت پیش

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه ۱۸ آگوست به شبکه اجتماعی داخلی کشور، «نکست سوسیال» پیوست و نخستین پست خود را در این پلتفرم منتشر کرد.

در نخستین پست فیدان، پیام آغازین رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان که همان روز منتشر شده بود، بازنشر شد. این پیام با عنوان «ما آغاز می‌کنیم» منتشر شده و با ایموجی پرچم ترکیه، کره زمین و راکت همراه بود.

همزمان، سلجوق بایراکتار، مدیر فنی بایکار و رئیس هیئت‌امنای بنیاد فناوری ترکیه، با انتشار پیامی در حساب خود اعلام کرد که تعداد کاربران نکست سوسیال از یک میلیون نفر فراتر رفته است. این رشد سریع کاربران نشان‌دهنده استقبال گسترده از پلتفرم داخلی ترکیه است.

این پلتفرم که به‌عنوان جایگزینی ایمن برای شبکه‌های اجتماعی جهانی معرفی می‌شود، به‌سرعت در اپ‌استورها رشد کرده و اخیراً در رده محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های رایگان بخش شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

مطالب پیشنهادی

از زمان عرضه نسخه آزمایشی، «نکست سوسیال» بستری برای انتشار محتوا و دیدگاه‌ها در زمینه‌های خبری، فناوری، سبک زندگی و رویدادهای روز فراهم کرده است.

حمایت و حضور رئیس‌جمهور اردوغان، بانوی اول ترکیه امینه اردوغان و مقامات دیگر در این شبکه اجتماعی تقویت نمادینی برای «نکست سوسیال» به شمار می‌آید و بار دیگر تلاش ترکیه برای گسترش و ترویج پلتفرم‌های دیجیتال داخلی را برجسته می‌سازد.

