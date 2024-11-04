سرویس اطلاعاتی فدرال سوئیس در بخشی از گزارش سال ۲۰۲۴ خود درباره امنیت این کشور که اخیراً منتشر شده، با پرداختن به فعالیت‌های گروه تروریستی پ.ک.ک در اروپا توجهات را به خود جلب کرده است.

این گزارش به جمع‌آوری کمک‌های مالی توسط پ.ک.ک در سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی، انجام تبلیغات و تأسیس کمپ‌های آموزشی نظامی توسط این گروه پرداخته و از برنامه‌ریزی اعضای آن برای حمله به مساجد و مؤسساتی که توسط جمهوری ترکیه تأسیس شده‌اند، سخن گفته است.

همچنین در گزارش ذکر شده است که اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک، مانند دیگر کشورهای اروپایی، در سوئیس نیز اقدام به جمع‌آوری کمک مالی کرده و دارای کمپ‌های نظامی هستند. به جذب جوانان برای آموزش مسائل تروریستی به‌عنوان تهدیدی اشاره شده که ممکن است این افراد در آینده با ارتش ترکیه مواجه شوند.

پ.ک.ک با تأسیس انجمن‌های فرهنگی، مهاجران کرد را به سمت خود جذب کرده و در راستای اهداف تروریستی هدایت می‌کند. این گروه حتی با گذشت زمان، با افرادی که دارای گرایش‌های چپ‌گرایانه هستند، همکاری کرده و سرویس امنیتی سوئیس پیش‌بینی می‌کند که ادامه این روند به تشدید فعالیت‌های پ.ک.ک منجر شده و امنیت سوئیس را هرساله با مخاطرات بیشتری مواجه خواهد کرد.