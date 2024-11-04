سیاست
هشدار سوئیس درباره گسترش فعالیت‌های گروه تروریستی پ.ک.ک در اروپا
سرویس اطلاعاتی فدرال سوئیس در گزارشی تحت عنوان «امنیت سوئیس ۲۰۲۴» به فعالیت‌های گروه تروریستی پ.ک.ک در اروپا پرداخته است.
پرچم سوئیس در بندر ژنو / عکس: Reuters
4 نوامبر 2024

سرویس اطلاعاتی فدرال سوئیس در بخشی از گزارش سال ۲۰۲۴ خود درباره امنیت این کشور که اخیراً منتشر شده، با پرداختن به فعالیت‌های گروه تروریستی پ.ک.ک در اروپا توجهات را به خود جلب کرده است.

این گزارش به جمع‌آوری کمک‌های مالی توسط پ.ک.ک در سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی، انجام تبلیغات و تأسیس کمپ‌های آموزشی نظامی توسط این گروه پرداخته و از برنامه‌ریزی اعضای آن برای حمله به مساجد و مؤسساتی که توسط جمهوری ترکیه تأسیس شده‌اند، سخن گفته است.

همچنین در گزارش ذکر شده است که اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک، مانند دیگر کشورهای اروپایی، در سوئیس نیز اقدام به جمع‌آوری کمک مالی کرده و دارای کمپ‌های نظامی هستند. به جذب جوانان برای آموزش مسائل تروریستی به‌عنوان تهدیدی اشاره شده که ممکن است این افراد در آینده با ارتش ترکیه مواجه شوند.

پ.ک.ک با تأسیس انجمن‌های فرهنگی، مهاجران کرد را به سمت خود جذب کرده و در راستای اهداف تروریستی هدایت می‌کند. این گروه حتی با گذشت زمان، با افرادی که دارای گرایش‌های چپ‌گرایانه هستند، همکاری کرده و سرویس امنیتی سوئیس پیش‌بینی می‌کند که ادامه این روند به تشدید فعالیت‌های پ.ک.ک منجر شده و امنیت سوئیس را هرساله با مخاطرات بیشتری مواجه خواهد کرد.

این گزارش تصریح می‌کند که مساجد و مؤسسات تأسیس‌شده توسط ترکیه در اروپا اهداف بالقوه نیروهای پ.ک.ک به شمار می‌آیند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که به دلیل تنش در روابط قدرت‌های جهانی، دوره‌ای پرخطر و ناپایدار پیش‌رو داریم که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

گروه تروریستی پ.ک.ک طی سال‌های اخیر فعالیت‌های گسترده‌ای در اروپا داشته است. این گروه از دهه‌های گذشته با جمع‌آوری کمک‌های مالی، تبلیغات، جذب نیرو و سازمان‌دهی تظاهرات و اعتراضات، حضور خود را در برخی کشورهای اروپایی تقویت کرده و دست به خرابکاری در ساختمان‌های مرتبط با ترکیه و حمله به شهروندان این کشور زده است.

دولت‌های اروپایی رویکردهای متفاوتی نسبت به گروه تروریستی پ.ک.ک اتخاذ کرده‌اند. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا این گروه را به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده‌اند؛ اما اقدامات قانونی برای محدودسازی فعالیت‌های آن، در مواردی دچار استانداردهای دوگانه بوده و گروه تروریستی پ.ک.ک و گروه‌های مرتبط توانسته‌اند از آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسی در اروپا برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرند.

