عراقچی: مقامات ارمنستان تأکید کرده‌اند همه خط قرمزهای ایران رعایت شده است
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گفت‌وگوها و رایزنی‌های اخیر با مقامات ارمنستان درباره تحولات قفقاز جنوبی گفت بر اساس اظهارات طرف ارمنی، اجرای پروژه جاده‌ای جدید در این منطقه با رعایت همه خط قرمزهای ایران انجام می‌شود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / عکس: AP
15 اوت 2025

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره تحولات اخیر قفقاز جنوبی و نقش آمریکا در توافق میان آذربایجان و ارمنستان که در واشنگتن حاصل شده، گفت: ابعاد این موضوع هنوز به طور کامل روشن نیست.

وی با اشاره به تماس‌ها و رایزنی‌های اخیر مقام‌های ارمنستان با ایران افزود: در روزهای گذشته نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، با رئیس‌جمهور ایران گفت‌وگو کرده، وزیر خارجه ارمنستان نیز با بنده تماس تلفنی داشته و معاون وزیر امور خارجه این کشور به تهران سفر کرده است تا در مورد این تحولات مذاکره و تبادل نظر انجام شود.

عراقچی اظهار داشت: مقامات ارمنستان به ما گفته‌اند یک شرکت آمریکایی که تحت قوانین و حاکمیت ارمنستان ثبت می‌شود، مسئول احداث این جاده خواهد بود.

وزیر امور خارجه ایران توضیح داد: بر اساس اظهارات مقام‌های ارمنستان، این پروژه توسط یک شرکت مهندسی آمریکایی اجرا می‌شود، هیچ نیروی نظامی آمریکایی در آنجا حضور نخواهد داشت و تأمین امنیت مسیر نیز بر عهده ارمنستان خواهد بود.

وی در پایان افزود: ایران نیز مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم را ادامه خواهد داد.

