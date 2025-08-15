عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره تحولات اخیر قفقاز جنوبی و نقش آمریکا در توافق میان آذربایجان و ارمنستان که در واشنگتن حاصل شده، گفت: ابعاد این موضوع هنوز به طور کامل روشن نیست.

وی با اشاره به تماس‌ها و رایزنی‌های اخیر مقام‌های ارمنستان با ایران افزود: در روزهای گذشته نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، با رئیس‌جمهور ایران گفت‌وگو کرده، وزیر خارجه ارمنستان نیز با بنده تماس تلفنی داشته و معاون وزیر امور خارجه این کشور به تهران سفر کرده است تا در مورد این تحولات مذاکره و تبادل نظر انجام شود.

عراقچی اظهار داشت: مقامات ارمنستان به ما گفته‌اند یک شرکت آمریکایی که تحت قوانین و حاکمیت ارمنستان ثبت می‌شود، مسئول احداث این جاده خواهد بود.