عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتوگویی تلویزیونی درباره تحولات اخیر قفقاز جنوبی و نقش آمریکا در توافق میان آذربایجان و ارمنستان که در واشنگتن حاصل شده، گفت: ابعاد این موضوع هنوز به طور کامل روشن نیست.
وی با اشاره به تماسها و رایزنیهای اخیر مقامهای ارمنستان با ایران افزود: در روزهای گذشته نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، با رئیسجمهور ایران گفتوگو کرده، وزیر خارجه ارمنستان نیز با بنده تماس تلفنی داشته و معاون وزیر امور خارجه این کشور به تهران سفر کرده است تا در مورد این تحولات مذاکره و تبادل نظر انجام شود.
عراقچی اظهار داشت: مقامات ارمنستان به ما گفتهاند یک شرکت آمریکایی که تحت قوانین و حاکمیت ارمنستان ثبت میشود، مسئول احداث این جاده خواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران توضیح داد: بر اساس اظهارات مقامهای ارمنستان، این پروژه توسط یک شرکت مهندسی آمریکایی اجرا میشود، هیچ نیروی نظامی آمریکایی در آنجا حضور نخواهد داشت و تأمین امنیت مسیر نیز بر عهده ارمنستان خواهد بود.
وی در پایان افزود: ایران نیز مراقبتها و نظارتهای لازم را ادامه خواهد داد.