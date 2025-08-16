لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز جمعه ۱۵ آگوست، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اعمال تحریمهای تازه به روند مذاکرات هستهای ایران کمکی نمیکند و ممکن است ایجاد اعتماد میان طرفها را دشوار سازد.
سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد: هر اقدامی در شورای امنیت باید به تسهیل دستیابی به توافقهای جدید کمک کند، نه اینکه مانع مسیر دیپلماسی شود.
وی در پست خود اظهار داشت: با فعالسازی سازوکار «اسنپبک» علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل مخالف است و حل مسالمتآمیز مسئله هستهای ایران از طریق راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک را حمایت میکند.
لین جیان نوشت: چین معتقد است این تحریمها به ایجاد اعتماد میان طرفها و پر کردن شکافها کمکی نمیکند و به تلاشهای دیپلماتیک برای ازسرگیری سریع مذاکرات نیز یاری نمیرساند.
وی افزود: هر اقدامی که اکنون از سوی شورای امنیت انجام میشود باید در راستای دستیابی به توافقهای تازه در مذاکرات باشد و این نهاد باید از اقدامات نافی و عکس آن پرهیز کند.