لین جیان نوشت: چین معتقد است این تحریم‌ها به ایجاد اعتماد میان طرف‌ها و پر کردن شکاف‌ها کمکی نمی‌کند و به تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری سریع مذاکرات نیز یاری نمی‌رساند.

وی افزود: هر اقدامی که اکنون از سوی شورای امنیت انجام می‌شود باید در راستای دستیابی به توافق‌های تازه در مذاکرات باشد و این نهاد باید از اقدامات نافی و عکس آن پرهیز کند.