سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه ایران و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی این وزارتخانه اظهار داشت: گفت‌وگوهای ایران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس ادامه خواهد داشت.

وی بر ضرورت هوشیاری ایران برای جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی تأکید کرد و نقش ترکیه را به عنوان میزبان نشست‌ها مهم دانست.

خطیب‌زاده در مصاحبه با تلویزیون «آ خبر» ترکیه درباره مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی گفت: خیلی خوشحالم دوباره فرصتی پیش آمد تا اینجا باشم و با شما و بینندگانتان صحبت کنم.

وی افزود: ما در استانبول بودیم و فکر می‌کنم مذاکرات صمیمانه و دوستانه‌ای داشتیم؛ در عین حال، می‌توانم بگویم که ما گفت‌وگوهای بسیار مستقیمی در مورد موضوعات مورد توجه و دغدغه مشترک داشتیم.

وی از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دولت و وزیر امور خارجه ترکیه تشکر کرد و افزود: ما ترکیه را محل مناسبی برای چنین بحث‌های مهمی می‌بینیم.

خطیب‌زاده درباره ادامه مذاکرات اظهار داشت: ما تصمیم گرفتیم این صبر استراتژیک را به کار بگیریم؛ اما متأسفانه اروپایی‌ها نتوانستند هیچ کار معناداری انجام دهند.

وی در ادامه افزود: در واقع، آن‌ها اراده کافی برای جبران خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام نداشتند؛ البته، ایران تصمیم گرفت با کاهش تعهدات خود ذیل برجام، تعادل ایجاد کند.