منطقه‌
معاون وزیر امور خارجه ایران: گفت‌وگوها با اروپا ادامه خواهد داشت
سعید خطیب‌زاده در مصاحبه با تلویزیون «آ خبر» ترکیه با تمجید از سازماندهی و میزبانی ترکیه از مذاکرات هسته‌ای ایران، اعلام کرد که این مذاکرات ادامه خواهد یافت.
سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه ایران در چهارمین مجمع دیپلماسی آنتالیا / عکس: AA
16 اوت 2025

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه ایران و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی این وزارتخانه اظهار داشت: گفت‌وگوهای ایران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس ادامه خواهد داشت.

وی بر ضرورت هوشیاری ایران برای جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی تأکید کرد و نقش ترکیه را به عنوان میزبان نشست‌ها مهم دانست.

خطیب‌زاده در مصاحبه با تلویزیون «آ خبر» ترکیه درباره مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی گفت: خیلی خوشحالم دوباره فرصتی پیش آمد تا اینجا باشم و با شما و بینندگانتان صحبت کنم.

وی افزود: ما در استانبول بودیم و فکر می‌کنم مذاکرات صمیمانه و دوستانه‌ای داشتیم؛ در عین حال، می‌توانم بگویم که ما گفت‌وگوهای بسیار مستقیمی در مورد موضوعات مورد توجه و دغدغه مشترک داشتیم.

وی از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دولت و وزیر امور خارجه ترکیه تشکر کرد و افزود: ما ترکیه را محل مناسبی برای چنین بحث‌های مهمی می‌بینیم.

خطیب‌زاده درباره ادامه مذاکرات اظهار داشت: ما تصمیم گرفتیم این صبر استراتژیک را به کار بگیریم؛ اما متأسفانه اروپایی‌ها نتوانستند هیچ کار معناداری انجام دهند.

وی در ادامه افزود: در واقع، آن‌ها اراده کافی برای جبران خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام نداشتند؛ البته، ایران تصمیم گرفت با کاهش تعهدات خود ذیل برجام، تعادل ایجاد کند.

خطیب‌زاده با اشاره به اینکه این مذاکرات ادامه خواهد یافت، گفت: ما تصمیم به ادامه مذاکرات گرفته‌ایم و این کار را خواهیم کرد؛ اما باید مراقب و هوشیار باشیم و اطمینان حاصل کنیم که هیچ‌کس از این موضوع سوءاستفاده نکرده و از آن به عنوان ابزاری در سیاست خارجی خود استفاده نمی‌کند.

وی درباره نقش ترکیه در این مذاکرات گفت: همانطور که گفتم، همین که تصمیم گرفتیم این دور از مذاکرات را در ترکیه برگزار کنیم، نشان می‌دهد که ما چقدر به ترکیه اعتماد داریم و کشور دوست ترکیه و دولت این کشور می‌توانند این مذاکرات مهم را سازماندهی و میزبانی کنند.

وی اظهار داشت: ما معتقدیم که در آینده در صورت نیاز، می‌توانیم روی میزبانی چنین جلسات مهمی توسط ترکیه حساب باز کنیم.

خطیب‌زاده همچنین درباره حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت:
اسرائیل حمله‌ای را علیه کشور ما آغاز کرد؛ ما در بحبوحه مذاکرات بودیم و آن‌ها فرماندهان ما که در حین انجام وظیفه نبودند، نیمه شب، در حالی که با خانواده‌هایشان بودند، ترور کردند.

وی تأکید کرد: کاری که آمریکایی‌ها و اسرائیل انجام دادند، نقض فاحش قوانین بین‌الملل است و باید توسط مقامات مسئول بین‌المللی ارزیابی شود؛ ایران قطعاً این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

خطیب‌زاده در پایان گفت: آنچه مهم است، این است که ایران آماده دفاع از حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز خود است؛ ایران بخش قابل توجهی از منابع و انرژی خود را به این برنامه صلح‌آمیز اختصاص داده است و آنها نمی‌توانند ایران را از آن محروم کنند.

