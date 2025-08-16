منطقه‌
عارف: همکاری ایران و قرقیزستان باعث تقویت امنیت منطقه‌ خواهد شد
معاون اول رئیس جمهور ایران در دیدار با رئیس جمهور قرقیزستان، بر اهمیت همبستگی منطقه‌ای و گسترش روابط اقتصادی دو کشور تأکید کرد.
دیدار معاون اول رئیس جمهور ایران با صدر جاباروف، رئیس جمهور قرقیزستان / عکس: وب‌سایت ریاست‌جمهوری قرقیزستان / User Upload
16 اوت 2025

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، در دیدار با صدر جاباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی و تسهیل رفت و آمد تجار و فعالان اقتصادی میان دو کشور اظهار داشت: عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا به عنوان ناظر و اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، ابزار تقویت همکاری‌ها می‌باشد.

رئیس جمهور قرقیزستان نیز آمادگی کشورش برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و بهره‌مندی از کریدور شمال-جنوب را اعلام کرد.

عارف با اشاره به سابقه روابط خوب ایران و قرقیزستان طی ۲۳ سال گذشته گفت: قرقیزستان کشوری با فرهنگ و تمدن است که همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان داشته و با توجه به اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوان، ظرفیت‌های موجود تاکنون به طور کامل استفاده نشده است.

معاون اول رئیس جمهور ایران همچنین به دیدار سازنده خود با نخست وزیر قرقیزستان در حاشیه نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و افزود: قرقیزستان در سه سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

وی تأکید کرد: همکاری و همبستگی کشورهای منطقه، به صورت دوجانبه و چندجانبه، باعث افزایش ضریب امنیت در برابر تهدیدات خارجی و تقویت صلح و ثبات منطقه می‌شود.

صدر جاباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، نیز در این دیدار با ابراز علاقه کشورش به توسعه روابط با ایران، گفت: فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور اهمیت دارد و قرقیزستان می‌تواند با کمک ایران و از طریق کریدور شمال-جنوب به آب‌های آزاد دسترسی داشته باشد.

وی همچنین افزود: اجرایی شدن قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا، نقش مهم و مثبتی در توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور دارد.

