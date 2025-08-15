سد پاشدان واقع در ولایت هرات با هدف ذخیره‌سازی آب، تولید برق و آبیاری زمین‌های کشاورزی مجاور افتتاح شد.

مقام‌های اداره طالبان اعلام کردند که این پروژه با بودجه ملی تکمیل شده و فرصتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند.

سد پاشدان در حدود ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شهر هرات طی مراسمی با حضور عبدالطیف منصور، وزیر انرژی و آب، و عبدالغنی برادر، معاون وزیر ارشد امور اقتصادی اداره طالبان، افتتاح شد.

به گفته منصور، این سد قادر است حدود ۵۴ میلیون متر مکعب آب ذخیره کند، ۱۳ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری نماید و در حدود ۲ مگاوات برق تولید کند.