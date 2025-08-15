منطقه‌
پروژه ۱۱۷ میلیون دلاری سد پاشدان هرات به بهره‌برداری رسید
سد پاشدان در ولایت هرات با حضور مقام‌های ارشد اداره طالبان افتتاح شد؛ این پروژه با بودجه ۱۱۷ میلیون دلاری به بهره‌برداری رسیده است.
مراسم افتتاح سد پاشدان در هرات
15 اوت 2025

سد پاشدان واقع در ولایت هرات با هدف ذخیره‌سازی آب، تولید برق و آبیاری زمین‌های کشاورزی مجاور افتتاح شد.

مقام‌های اداره طالبان اعلام کردند که این پروژه با بودجه ملی تکمیل شده و فرصتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند.

سد پاشدان در حدود ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شهر هرات طی مراسمی با حضور عبدالطیف منصور، وزیر انرژی و آب، و عبدالغنی برادر، معاون وزیر ارشد امور اقتصادی اداره طالبان، افتتاح شد.

به گفته منصور، این سد قادر است حدود ۵۴ میلیون متر مکعب آب ذخیره کند، ۱۳ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری نماید و در حدود ۲ مگاوات برق تولید کند.

ساخت این پروژه در سال ۲۰۱۱ آغاز شده بود، اما با وجود برنامه‌ریزی برای تکمیل ظرف سه سال، به دلایل مختلف تا سال‌های اخیر متوقف مانده بود.

عبدالغنی برادر در این مراسم با اشاره به اهمیت مدیریت منابع طبیعی، اعلام کرد که به استفاده بهینه از آب و احترام به حقوق دیگران متعهد هستند و از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله آب و کشاورزی مشارکت کنند.

