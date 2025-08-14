جلال کادواوغلو، رئیس هیئت سوریه در مجمع صادرکنندگان ترکیه، روز چهارشنبه ۱۳ آگوست، اعلام کرد که توافقی با اتاق‌های بازرگانی دمشق و حلب امضا شده و هیئت سوریه‌ای با نمایندگانی از وزارت اقتصاد و صنعت سوریه دیدار کرده‌اند تا روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را بررسی کنند.

کادواوغلو اعلام کرد که در حال بررسی راهکاری جایگزین برای توافقنامه آزاد تجاری میان ترکیه و سوریه هستند که از سال ۲۰۱۱ و آغاز جنگ داخلی، عملاً اجرایی نشده است.

وی همچنین اشاره کرد که صادرات ترکیه به سوریه در هفت ماه نخست امسال بیش از ۴۹ درصد رشد کرده و به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است و انتظار می‌رود تا پایان سال از مرز ۲ میلیارد دلار عبور کند.