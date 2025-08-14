ترکیه
ترکیه صادرات خود به سوریه را به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش می‌دهد
ترکیه پس از امضای یک توافقنامه جامع همکاری با اتاق‌های بازرگانی دمشق و حلب، قصد دارد صادرات خود به سوریه را به بیش از ۲ میلیارد دلار برساند.
کشتی صادراتی در بندر بین‌المللی مرسین / عکس: AA
14 اوت 2025

جلال کادواوغلو، رئیس هیئت سوریه در مجمع صادرکنندگان ترکیه، روز چهارشنبه ۱۳ آگوست، اعلام کرد که توافقی با اتاق‌های بازرگانی دمشق و حلب امضا شده و هیئت سوریه‌ای با نمایندگانی از وزارت اقتصاد و صنعت سوریه دیدار کرده‌اند تا روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را بررسی کنند.

کادواوغلو اعلام کرد که در حال بررسی راهکاری جایگزین برای توافقنامه آزاد تجاری میان ترکیه و سوریه هستند که از سال ۲۰۱۱ و آغاز جنگ داخلی، عملاً اجرایی نشده است.

 وی همچنین اشاره کرد که صادرات ترکیه به سوریه در هفت ماه نخست امسال بیش از ۴۹ درصد رشد کرده و به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است و انتظار می‌رود تا پایان سال از مرز ۲ میلیارد دلار عبور کند.

وی همچنین با اشاره به روند صادرات ترکیه به سوریه گفت: بخش غلات همچنان جایگاه پیشتاز است، اما اخیرا فعالیت قابل توجهی در بخش‌های شیمیایی، آبزیان و محصولات دامی، همچنین صنایع کالاهای الکتریکی و الکترونیکی نیز مشاهده شده است.

کادواوغلو در پایان افزود: ترکیه در شصت‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی دمشق، که از ۲۷ آگوست تا ۵ سپتامبر برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت و معتقد است این رویداد فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم می‌کند.

