به مناسبت هفتاد و نهمین سالگرد استقلال، پاکستان مراسمی رسمی را در اسلامآباد با حضور یگانهایی از نیروهای مسلح ترکیه و جمهوری آذربایجان برگزار کرد. در این مراسم، هزاران نفر با آغاز رژه یگان نیروهای مسلح ترکیه به نشانه احترام از جای خود برخاستند.
علاوه بر ترکیه، یگانهایی از نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان نیز حضور داشتند که رژه آنان نیز با استقبال گسترده حاضران همراه شد.
این رویداد روز چهارشنبه با حضور رئیسجمهور آصف علی زرداری، نخستوزیر شهباز شریف، فرمانده ارتش مارشال عاصم منیر و جمعی از مقامات ارشد کشور برگزار شد و پیشدرآمدی بر جشنهای رسمی روز استقلال در روز پنجشنبه بود.
در هنگام عبور نیروهای ترکیه از مقابل جایگاه، مجری مراسم آنها را «نماد ثبات و همکاری در منطقه» توصیف کرد. زرداری که فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان نیز هست، با گذاشتن دست بر سینه، به نشانه احترام، سلام نیروهای ترکیه را پاسخ داد.
پیش از این، واحدهای مختلف ارتش پاکستان رژه رفته بودند و در ادامه، جنگندههای نیروی هوایی با پرواز نمایشی و نورافشانی، جلوهای ویژه به آسمان شب بخشیدند.