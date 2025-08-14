حزب عدالت و توسعه که ۱۴ آگوست ۲۰۰۱ به رهبری رجب طیب اردوغان وارد عرصه سیاست ترکیه شد، در ۲۴ سال گذشته نقش برجستهای در تحولات داخلی و ارتقای جایگاه بینالمللی کشور ترکیه ایفا کرده است.
این حزب در تمام هفت انتخابات سراسری و زودهنگام شرکت کرده و در همه آنها پیروز شده است.
در مراسم گرامیداشت بیستوچهارمین سال تأسیس حزب، فاروق آجار، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه، از پیوستن اعضای جدید در جریان مراسم خبر داد.
آجار در نشست خبری خود تأکید کرد که حزب با وجود گذشت ۲۴ سال از فعالیت، همچنان پویا است و به چشمانداز و مأموریت خود پایبند مانده است.
وی همچنین حزب عدالت و توسعه را نه صرفاً یک سازمان سیاسی، بلکه یک جنبش مردمی توصیف کرد و افزود که این حزب با اتکا به قدرت و حمایت مردم، مسیر خود را ادامه خواهد داد.
آجار اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه در بیستوپنجمین سال فعالیت خود برای نخستین بار وارد دورهای از کمپین یکساله میشود؛ کمپینی که از فردا آغاز خواهد شد و هدف آن یادآوری دستاوردهای ۲۵ ساله حزب، تشریح نقش آن در تحولات ترکیه و معرفی میلیونها طرح و پروژه اجراشده به مردم است.
از زمان تأسیس حزب عدالت و توسعه، ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان ـ که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ نخستوزیر و از آن زمان تاکنون رئیسجمهور بوده ـ به یکی از بازیگران برجسته عرصه جهانی تبدیل شده است.
در این دوره، ترکیه روابط خود را با کشورهای ترک، اروپایی و مسلمان تقویت کرده و نقش فعالی در تحولات منطقهای و بینالمللی ایفا کرده است.
همچنین با گسترش تعاملات با دیگر قدرتها و بازیگران جهانی، جایگاه بینالمللی ترکیه ارتقا یافته و به مشارکتکنندهای فعال در حل مسائل جهانی بدل شده است.