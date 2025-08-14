آجار اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه در بیست‌وپنجمین سال فعالیت خود برای نخستین بار وارد دوره‌ای از کمپین یک‌ساله می‌شود؛ کمپینی که از فردا آغاز خواهد شد و هدف آن یادآوری دستاوردهای ۲۵ ساله حزب، تشریح نقش آن در تحولات ترکیه و معرفی میلیون‌ها طرح و پروژه اجراشده به مردم است.

از زمان تأسیس حزب عدالت و توسعه، ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان ـ که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ نخست‌وزیر و از آن زمان تاکنون رئیس‌جمهور بوده ـ به یکی از بازیگران برجسته عرصه جهانی تبدیل شده است.

در این دوره، ترکیه روابط خود را با کشورهای ترک، اروپایی و مسلمان تقویت کرده و نقش فعالی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کرده است.

همچنین با گسترش تعاملات با دیگر قدرت‌ها و بازیگران جهانی، جایگاه بین‌المللی ترکیه ارتقا یافته و به مشارکت‌کننده‌ای فعال در حل مسائل جهانی بدل شده است.