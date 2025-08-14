اقتصاد ترکیه در ۲۲ سال گذشته، با روی کار آمدن رجب طیب اردوغان ابتدا به عنوان نخست‌وزیر و سپس رئیس‌جمهور، تحول قابل‌توجهی به خود دیده است.

تولید ناخالص داخلی ترکیه با رشد واقعی سالانه ۵.۳ درصد، در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به ۱.۳۷ تریلیون دلار رسیده که بالاترین رقم در تاریخ جمهوری ترکیه می‎باشد.

در این خصوص، وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۰۲ تنها ۲۳۸ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۴ برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد و درآمد ملی امسال به ۱.۴ تریلیون دلار خواهد رسید؛ همچنین هدف صادرات ۳۹۰ میلیارد دلاری تا پایان ۲۰۲۵ در دسترس است.

بر اساس بیانیه وزارت بازرگانی، ترکیه در دهه گذشته به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ماه جولای خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه را به ۳ درصد افزایش داد و تأکید کرد که رشد بدون وقفه ترکیه برای ۱۹ فصل متوالی ادامه دارد.

درآمد سرانه ملی نیز از ۳ هزار و ۶۰۸ دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۵ هزار و ۹۷۱ دلار در پایان سه‌ماهه نخست سال جاری رسیده است.

از طرفی، کسری حساب جاری ترکیه از ۵۵.۱ میلیارد دلار در مه ۲۰۲۳ به ۱۰ میلیارد دلار در پایان ۲۰۲۴ کاهش یافته است؛ صادرات کالا و خدمات نیز در سال گذشته به ۳۷۷ میلیارد دلار رسید که رکوردی بی‌سابقه از زمان تأسیس جمهوری در سال ۱۹۲۳ محسوب می‌شود.