در بیانیه مطبوعاتی روز پنجشنبه ۱۴ آگوست وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام شد که منابع این وزارتخانه با اشاره به آخرین وضعیت در سوریه تأکید کرده‌اند: از زمان امضای تفاهم‌نامه بین دولت سوریه و س.د.گ در دهم مارس سال جاری، این گروه هیچ‌یک از مفاد توافق را اجرا نکرده و همچنان اقداماتی انجام می‌دهد که وحدت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه را تهدید می‌کند.

در ادامه آمده است: آخرین نمونه، اظهارات جدایی‌طلبانه این گروه در کنفرانسی در حسکه در تاریخ ۸ آگوست است که با مفاد تفاهم‌نامه مغایرت دارد.

این منابع تأکید دارند: دولت سوریه با هدف پایان دادن به اختلافات قومی، مذهبی و فرقه‌ای در داخل مرزهای خود، رویکردی فراگیر و وحدت‌بخش را دنبال می‌کند، در حالی که رفتار تحریک‌آمیز س.د.گ روند این فرآیند را مختل می‌سازد.

منابع وزارت دفاع ملی ترکیه بیان داشتند: فراخوان‌های دولت سوریه تحت عنوان «یک دولت، یک ارتش» برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه ضروری است و انتظار ما اجرای کامل تفاهم‌نامه و ساخت سوریه‌ای باثبات، امن، آرام و عاری از تروریسم است.