ترکیه
وزارت دفاع ملی ترکیه: س.د.گ توافق مارس را نقض و روند برقراری ثبات در سوریه را مختل کرده است
در بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع ملی ترکیه، منابع این وزارتخانه اعلام کردند که گروه تروریستی س.د.گ از زمان امضای تفاهم‌نامه با دولت سوریه در مارس ۲۰۲۵ هیچ‌یک از تعهدات خود را اجرا نکرده و با اقدامات جدایی‌طلبانه وحدت سیاسی و ثبات سوریه را مختل کرده است.
وزارت دفاع ملی ترکیه / عکس : AA
14 اوت 2025

در بیانیه مطبوعاتی روز پنجشنبه ۱۴ آگوست وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام شد که منابع این وزارتخانه با اشاره به آخرین وضعیت در سوریه تأکید کرده‌اند: از زمان امضای تفاهم‌نامه بین دولت سوریه و س.د.گ در دهم مارس سال جاری، این گروه هیچ‌یک از مفاد توافق را اجرا نکرده و همچنان اقداماتی انجام می‌دهد که وحدت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه را تهدید می‌کند.

در ادامه آمده است: آخرین نمونه، اظهارات جدایی‌طلبانه این گروه در کنفرانسی در حسکه در تاریخ ۸ آگوست است که با مفاد تفاهم‌نامه مغایرت دارد.

این منابع تأکید دارند: دولت سوریه با هدف پایان دادن به اختلافات قومی، مذهبی و فرقه‌ای در داخل مرزهای خود، رویکردی فراگیر و وحدت‌بخش را دنبال می‌کند، در حالی که رفتار تحریک‌آمیز س.د.گ روند این فرآیند را مختل می‌سازد.

منابع وزارت دفاع ملی ترکیه بیان داشتند: فراخوان‌های دولت سوریه تحت عنوان «یک دولت، یک ارتش» برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه ضروری است و انتظار ما اجرای کامل تفاهم‌نامه و ساخت سوریه‌ای باثبات، امن، آرام و عاری از تروریسم است.

منابع وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین در زمینه همکاری‌های نظامی بین دو کشور، اعلام کردند که یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه، با همتای سوریه‌ای خود تفاهم‌نامه مشترک آموزشی و مشاوره‌ای را در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۵ امضا کرده است.

هدف از این تفاهم‌نامه هماهنگی آموزش‌های نظامی، مشاوره، تبادل تجربه و اطلاعات، تأمین تجهیزات و خدمات لجستیکی و ارائه آموزش و پشتیبانی فنی در صورت نیاز، ذکر شده است.

در بیانیه مطبوعاتی همچنین آمده است: منابع وزارت دفاع ملی تأکید کردند که نیروی‌های مسلح ترکیه با بهره‌گیری از دانش، تجربه و تخصص خود به حمایت از مبارزه سوریه با تروریسم و افزایش ظرفیت دفاعی و امنیتی این کشور ادامه خواهد داد.

