در بیانیه مطبوعاتی روز پنجشنبه ۱۴ آگوست وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام شد که منابع این وزارتخانه با اشاره به آخرین وضعیت در سوریه تأکید کردهاند: از زمان امضای تفاهمنامه بین دولت سوریه و س.د.گ در دهم مارس سال جاری، این گروه هیچیک از مفاد توافق را اجرا نکرده و همچنان اقداماتی انجام میدهد که وحدت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه را تهدید میکند.
در ادامه آمده است: آخرین نمونه، اظهارات جداییطلبانه این گروه در کنفرانسی در حسکه در تاریخ ۸ آگوست است که با مفاد تفاهمنامه مغایرت دارد.
این منابع تأکید دارند: دولت سوریه با هدف پایان دادن به اختلافات قومی، مذهبی و فرقهای در داخل مرزهای خود، رویکردی فراگیر و وحدتبخش را دنبال میکند، در حالی که رفتار تحریکآمیز س.د.گ روند این فرآیند را مختل میسازد.
منابع وزارت دفاع ملی ترکیه بیان داشتند: فراخوانهای دولت سوریه تحت عنوان «یک دولت، یک ارتش» برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه ضروری است و انتظار ما اجرای کامل تفاهمنامه و ساخت سوریهای باثبات، امن، آرام و عاری از تروریسم است.
منابع وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین در زمینه همکاریهای نظامی بین دو کشور، اعلام کردند که یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه، با همتای سوریهای خود تفاهمنامه مشترک آموزشی و مشاورهای را در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۵ امضا کرده است.
هدف از این تفاهمنامه هماهنگی آموزشهای نظامی، مشاوره، تبادل تجربه و اطلاعات، تأمین تجهیزات و خدمات لجستیکی و ارائه آموزش و پشتیبانی فنی در صورت نیاز، ذکر شده است.
در بیانیه مطبوعاتی همچنین آمده است: منابع وزارت دفاع ملی تأکید کردند که نیرویهای مسلح ترکیه با بهرهگیری از دانش، تجربه و تخصص خود به حمایت از مبارزه سوریه با تروریسم و افزایش ظرفیت دفاعی و امنیتی این کشور ادامه خواهد داد.