باقلوا (Baklava) طی سال‌های اخیر توانسته است جای خود را در دل فرهنگ شیرینی‌های هند باز کند. این شیرینی با لایه‌های نازک خمیر فیلو و مغزهای غنی تهیه می‌شود و نه تنها در ترکیه، بلکه در دیگر نقاط جهان نیز جزو شیرینی‌های محبوب است. اما چگونه این شیرینی با تاریخچه‌ای هزار ساله وارد دنیای شیرینی‌های رنگارنگ هند شد؟

تئوری‌های مختلفی در مورد تاریخچه باقلوا پیش از دوره عثمانی مطرح می‌شود، اما معتبرترین آن‌ها به شیوه‌های شیرینی‌پزی امپراتوری آشوری در قرن ۸ قبل از میلاد برمی‌گردد. ساکنان آشور در مناطق کنونی عراق، سوریه، ایران، کویت و ترکیه، روشی برای تبدیل نان‌های تخت بدون مخمر به لایه‌های نازک و ظریف ابداع کرده و آن‌ها را با مغزهای خرد شده و عسل پر می‌کردند.

در زبان ترکی، واژه فیلو معادل یوفکا یا یورگا است که به معنی نان تا شده است. واژه یوفکا از قرن یازدهم میلادی به زبان‌های ترکی راه یافته و توسط محمود کاشغری, لغت‌نگار برجسته و نویسنده واژه نامه، در دیکشنری جامع زبان‌های ترکی ثبت شده است.

از ترکیه تا هند: چطور باقلوا به یکی از دسرهای محبوب تبدیل شد؟

باقلوا به شکلی که امروز در ترکیه و دیگر نقاط جهان شناخته می‌شود، بدون شک یک شیرینی عثمانی است که ریشه در سنت‌های شیرینی‌پزی ترکیه دارد. نخستین اشاره‌های ثبت‌شده در مورد این شیرینی به قرن ۱۵ میلادی بازمی‌گردد.

مری ایسن، محقق و نویسنده کتاب «شربت و ادویه‌ها: داستان کامل شیرینی‌ها و دسرهای ترکیه» اشاره می‌کند که «غذا نقش محوری در زندگی شخصی و اجتماعی عثمانی‌ها داشته است و به ویژه غذاهای شیرین دارای اهمیت نمادین برای افراد از هر طبقه و مذهبی بوده است. هیچ رویداد اجتماعی یا مراسم عمومی از جمله تولد، ازدواج، جشن‌های مذهبی و مراسم رسمی، بدون شیرینی‌های خاص برگزار نمی‌شده است.»

باقلوا در ماه رمضان، به ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد و معمولاً همراه با گُلّاج تهیه شده و به عنوان نمادی از نیکوکاری توزیع می‌شد. ایسن همچنین اشاره می‌کند که شیرینی‌ها توسط سربازان ویژه عثمانی به وزیر اعظم و دیگر مقامات دولتی به عنوان نماد وفاداری تقدیم می‌شد.

بدون شک، باقلوا در مراحل اولیه محبوبیت خود، حمایت‌های سلطنتی عثمانی را به همراه داشته است.

در اوایل، باقلوا تنها برای درباریان در دسترس بود تا اینکه شکر و دیگر مواد اولیه برای عموم مردم در دسترس قرار گرفت.

یکی از سنت‌های قدیمی در مورد باقلوا به کاخ توپکاپی مربوط می‌شود. جایی که شیرینی‌پزان ماهر دسرهای مخصوص مراسم سلطنتی را آماده می‌کردند. در این کاخ، آشپزخانه‌های ویژه‌ای برای تهیه شیرینی وجود داشت.

بنابر شواهد، شیرینی‌های مورد علاقه دربار گاهی باقلوا بوده است.

مستندات تاریخی مربوط به مصرف غذا در دربار از سال ۱۶۸۸ نشان می‌دهند که از شکر، آرد، مغزها و عسل به طور مکرر استفاده می‌شده و شیرینی‌هایی از جمله باقلوا به طور منظم تهیه می‌شده است.

هنگامی که امپراتوری عثمانی گسترش یافت، سنت‌های غذایی ترکیه تأثیر زیادی بر آشپزی محلی داشت و منجر به ایجاد ترکیب‌هایی از غذاها شد. یکی از این نمونه‌ها استرودل وین است که گفته می‌شود از خمیر فیلو ترکی نشأت گرفته است.

استرودل وین (Viennese Strudel) یک نوع شیرینی است که به طور معمول با لایه‌های نازک خمیر فیلو (یا مشابه آن) تهیه می‌شود و داخل آن پر از میوه، معمولا سیب، و شکر است. این شیرینی در اتریش و به خصوص در وین (پایتخت اتریش) بسیار محبوب است و یکی از دسرهای معروف این کشور به شمار می‌رود. استرودل وین به دلیل تاریخچه‌اش که به دوران سلطنت عثمانی‌ها در منطقه بازمی‌گردد، ارتباط نزدیکی با خمیر فیلو و تاثیرات شیرینی‌پزی ترکیه دارد.