سیاست
2 دقیقه خواندن
استقبال کم‌نظیر ونیز از «صدای هند رجب» و حمله سایبری علیه سازندگان آن
فیلم «صدای هند رجب» در هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز به نمایش در آمد و با ۲۳ دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران مورد استقبال قرار گرفت.
استقبال کم‌نظیر ونیز از «صدای هند رجب» و حمله سایبری علیه سازندگان آن
کوثر بن هنیه پیش از نمایش فیلم «صدای هند رجب» در بخش رقابتی هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز، ایتالیا / REUTERS
6 سپتامبر 2025

فیلم «صدای هند رجب» ساخته کارگردان فرانسوی-تونسـی کوثر بن هنیه در هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و با ۲۳ دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران مورد استقبال قرار گرفت، اما روز بعد کارگردان و تیمش هدف حمله سایبری توسط ایمیل‌های پر از نفرت و تهدید قرار گرفتند.


این فیلم که یکی از نامزدهای جدی شیر طلایی جشنواره است، تاکنون حمایت چند چهره مشهور هالیوود را به‌عنوان تهیه‌کننده اجرایی به دست آورده است.

بن هنیه به خبرگزاریAFP  توضیح داد که پس از نمایش فیلم، صندوق‌های ایمیل تهیه‌کنندگان—از جمله برد پیت و واکین فینیکس—با هزاران پیام تهدیدآمیز پر شد و او این حجم از پیام‌ها را بسیار ترسناک توصیف کرد.


این فیلم آخرین لحظات زندگی یک دختر پنج‌ساله فلسطینی را نشان می‌دهد که سال گذشته هنگام فرار از غزه همراه خانواده‌اش با شلیک نیروهای اسرائیلی کشته شد.

در ساخت این فیلم صدای واقعی تماس‌های اضطراری وی با هلال احمر استفاده شده و بن هنیه با اجازه مادر هند رجب این صداها را به کار گرفته است.

 برای نقش کارکنان اورژانس که تلاش می‌کردند وی را نجات دهند نیز از بازیگر استفاده شده و به گفته کارگردان این بازسازی «بسیار نزدیک به واقعیت» بوده است.

مطالب پیشنهادی

بن هنیه به خبرگزاری AFP گفت که پس از شنیدن خبر مرگ هند رجب در ژانویه ۲۰۲۴، احساس خشم و ناامیدی شدیدی داشت، اما هم‌زمان از خود می‌پرسید «چه کاری می‌توانم انجام دهم؟»

اعضای بازیگران نیز در یک نشست خبری اعلام کردند که ساخت این فیلم را وظیفه خود می‌دانند.
با این حال، بن هنیه تصریح کرد: من این فیلم را نساختم تا تماشاگران در صندلی‌های خود راحت باشند.

این فیلم که قرار است اواخر این ماه در تونس اکران شود، هنوز پخش‌کننده‌ای در آمریکا ندارد. تونس این اثر را به‌عنوان نماینده خود برای جوایز اسکار ۲۰۲۶ انتخاب کرده است.

همچنین گام بعدی فیلم حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو و پس از آن جشنواره‌های لندن، سن سباستین و بوسان خواهد بود.

بن هنیه درباره اهمیت این مسیر گفت: نمایش فیلم در ونیز، حضور در جشنواره‌ها و احتمال حضور در اسکار بسیار مهم است. برای فیلمی مانند این، این مسیر فرصت دید گسترده‌ای فراهم می‌کند و می‌خواهم فیلم در سراسر جهان دیده شود.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us