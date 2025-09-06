فیلم «صدای هند رجب» ساخته کارگردان فرانسوی-تونسـی کوثر بن هنیه در هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و با ۲۳ دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران مورد استقبال قرار گرفت، اما روز بعد کارگردان و تیمش هدف حمله سایبری توسط ایمیلهای پر از نفرت و تهدید قرار گرفتند.
این فیلم که یکی از نامزدهای جدی شیر طلایی جشنواره است، تاکنون حمایت چند چهره مشهور هالیوود را بهعنوان تهیهکننده اجرایی به دست آورده است.
بن هنیه به خبرگزاریAFP توضیح داد که پس از نمایش فیلم، صندوقهای ایمیل تهیهکنندگان—از جمله برد پیت و واکین فینیکس—با هزاران پیام تهدیدآمیز پر شد و او این حجم از پیامها را بسیار ترسناک توصیف کرد.
این فیلم آخرین لحظات زندگی یک دختر پنجساله فلسطینی را نشان میدهد که سال گذشته هنگام فرار از غزه همراه خانوادهاش با شلیک نیروهای اسرائیلی کشته شد.
در ساخت این فیلم صدای واقعی تماسهای اضطراری وی با هلال احمر استفاده شده و بن هنیه با اجازه مادر هند رجب این صداها را به کار گرفته است.
برای نقش کارکنان اورژانس که تلاش میکردند وی را نجات دهند نیز از بازیگر استفاده شده و به گفته کارگردان این بازسازی «بسیار نزدیک به واقعیت» بوده است.
بن هنیه به خبرگزاری AFP گفت که پس از شنیدن خبر مرگ هند رجب در ژانویه ۲۰۲۴، احساس خشم و ناامیدی شدیدی داشت، اما همزمان از خود میپرسید «چه کاری میتوانم انجام دهم؟»
اعضای بازیگران نیز در یک نشست خبری اعلام کردند که ساخت این فیلم را وظیفه خود میدانند.
با این حال، بن هنیه تصریح کرد: من این فیلم را نساختم تا تماشاگران در صندلیهای خود راحت باشند.
این فیلم که قرار است اواخر این ماه در تونس اکران شود، هنوز پخشکنندهای در آمریکا ندارد. تونس این اثر را بهعنوان نماینده خود برای جوایز اسکار ۲۰۲۶ انتخاب کرده است.
همچنین گام بعدی فیلم حضور در جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو و پس از آن جشنوارههای لندن، سن سباستین و بوسان خواهد بود.
بن هنیه درباره اهمیت این مسیر گفت: نمایش فیلم در ونیز، حضور در جشنوارهها و احتمال حضور در اسکار بسیار مهم است. برای فیلمی مانند این، این مسیر فرصت دید گستردهای فراهم میکند و میخواهم فیلم در سراسر جهان دیده شود.