فیلم «صدای هند رجب» ساخته کارگردان فرانسوی-تونسـی کوثر بن هنیه در هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و با ۲۳ دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران مورد استقبال قرار گرفت، اما روز بعد کارگردان و تیمش هدف حمله سایبری توسط ایمیل‌های پر از نفرت و تهدید قرار گرفتند.



این فیلم که یکی از نامزدهای جدی شیر طلایی جشنواره است، تاکنون حمایت چند چهره مشهور هالیوود را به‌عنوان تهیه‌کننده اجرایی به دست آورده است.

بن هنیه به خبرگزاریAFP توضیح داد که پس از نمایش فیلم، صندوق‌های ایمیل تهیه‌کنندگان—از جمله برد پیت و واکین فینیکس—با هزاران پیام تهدیدآمیز پر شد و او این حجم از پیام‌ها را بسیار ترسناک توصیف کرد.



این فیلم آخرین لحظات زندگی یک دختر پنج‌ساله فلسطینی را نشان می‌دهد که سال گذشته هنگام فرار از غزه همراه خانواده‌اش با شلیک نیروهای اسرائیلی کشته شد.

در ساخت این فیلم صدای واقعی تماس‌های اضطراری وی با هلال احمر استفاده شده و بن هنیه با اجازه مادر هند رجب این صداها را به کار گرفته است.

برای نقش کارکنان اورژانس که تلاش می‌کردند وی را نجات دهند نیز از بازیگر استفاده شده و به گفته کارگردان این بازسازی «بسیار نزدیک به واقعیت» بوده است.