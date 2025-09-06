طبق گزارش روزنامه والاستریت ژورنال کاخ سفید در حال آمادهسازی مقدمات میزبانی رویداد بیسابقه مسابقات قهرمانی مبارزه نهایی (UFC) در محوطه جنوبی کاخ سفید برای سال ۲۰۲۶ است.
بنا بر این گزارش مسابقه در ابتدا برای ۴ جولای ۲۰۲۶ و همزمان با جشنهای ۲۵۰ سالگی آمریکا برنامهریزی شده بود، اما بعداً به ژوئن منتقل شد.
این رویداد چند روزه شامل برنامهها و جشنهای ویژه طرفداران در نشنال مال (National Mall) نیز خواهد بود.
رئیس سازمان مسابقات قهرمانی مبارزه نهایی (UFC) ، دانا وایت، هفته گذشته با رئیسجمهور ترامپ دیدار کرد و پس از آن با تأیید ترامپ کاخ سفید را ترک کرد.
وایت پس از این دیدار در شبکههای اجتماعی نوشت: مسابقه کاخ سفید برگزار میشود.
گزارشها حاکی است که در جریان این دیدار، گفتوگوهایی با ایوانکا ترامپ، دختر رئیسجمهور که خود ورزشکار جو جیتسو برزیلی و طرفدار (UFC) است نیز انجام شده است.
این رویداد چند روزه، شامل یک کارت کامل مسابقه برای مردان و زنان خواهد بود و برنامههایی مانند وزنکشی ورزشکاران و یک کنفرانس خبری در یادبود لینکلن نیز برگزار خواهد شد.