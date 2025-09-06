ارتش اسرائیل طی بیانیهای نظامی که روز شنبه ششم سپتامبر منتشر شد، اعلام کرد که منطقه المواصی در خان یونس در جنوب غزه به عنوان منطقه بشردوستانه و خیابان الرشید به عنوان راهرو بشردوستانه تعیین شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حملات زمینی در شهر غزه تحت عنوان «ارابههای جدعون ۲» قرار است گسترش یابد.
ارتش اسرائیل در این بیانیه به مردم غزه هشدار داده است تا فرصت را غنیمت شمرده و هر چه سریعتر به منطقه بشردوستانه نقل مکان کنند.
منطقه تعیین شده با جمعیتی بسیار زیاد مواجه است و دهها هزار فلسطینی آواره در شرایط انسانی وخیم زندگی میکنند.
درحالی که پیشتر منطقه المواصی به عنوان منطقه امن معرفی شده بود، ارتش اسرائیل در حملات اخیر بارها این منطقه را بمباران کرده و صدها غیرنظامی پناه گرفته در آن را کشته است.
از سوی دیگر، روز چهارشنبه ارتش اسرائیل به طور رسمی از آغاز فاز جدید حمله «ارابههای جدعون ۲» با هدف اشغال کامل شهر خبر داد.
افزون بر این، در تاریخ ۸ آگوست، کابینه امنیتی اسرائیل طرحی را که نخستوزیر بنیامین نتانیاهو ارائه کرده بود، تصویب کرد.
این طرح شامل بازپسگیری تدریجی غزه از طریق آغاز حملات در شهر غزه است. بر اساس این طرح، حدود یک میلیون فلسطینی به سمت جنوب منتقل شده، شهر محاصره شده و پس از حملات شدید، اشغال خواهد شد.
نسلکشی در غزه روز جمعه وارد روز ۷۰۰ شد و تاکنون دستکم ۶۴,۳۰۰ فلسطینی توسط اسرائیل کشته شدهاند. این حملات نظامی، غزه را ویران کرده و منطقه را با بحران قحطی مواجه ساخته است.
در نوامبر سال گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین وی به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه، احضاریه دستگیری صادر کرد.
همچنین اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری با پرونده نسلکشی به دلیل جنگ علیه این منطقه روبهرو است.