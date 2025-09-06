سیاست
2 دقیقه خواندن
ارتش اسرائیل به ساکنان غزه هشدار داد تا به جنوب شهر نقل مکان کنند
ارتش اسرائیل به ساکنان شهر غزه هشدار داد تا پیش از گسترش حملات زمینی در این شهر محل سکونت خود را ترک و به جنوب شهر نقل مکان کنند.
ارتش اسرائیل به ساکنان غزه هشدار داد تا به جنوب شهر نقل مکان کنند
نقل مکان فلسطینی‌ها از شمال غزه به مرکز شهر از طریق خیابان الرشید / AA
6 سپتامبر 2025

ارتش اسرائیل طی بیانیه‌ای نظامی که روز شنبه ششم سپتامبر منتشر شد، اعلام کرد که منطقه المواصی در خان یونس در جنوب غزه به عنوان منطقه بشردوستانه و خیابان الرشید به عنوان راهرو بشردوستانه تعیین شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حملات زمینی در شهر غزه تحت عنوان «ارابه‌های جدعون ۲» قرار است گسترش یابد.

ارتش اسرائیل در این بیانیه به مردم غزه هشدار داده است تا فرصت را غنیمت شمرده و هر چه سریع‌تر به منطقه بشردوستانه نقل مکان کنند.

منطقه تعیین شده با جمعیتی بسیار زیاد مواجه است و ده‌ها هزار فلسطینی آواره در شرایط انسانی وخیم زندگی می‌کنند.

درحالی که پیش‌تر منطقه المواصی به عنوان منطقه امن معرفی شده بود، ارتش اسرائیل در حملات اخیر بارها این منطقه را بمباران کرده و صدها غیرنظامی پناه گرفته در آن را کشته است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبه ارتش اسرائیل به طور رسمی از آغاز فاز جدید حمله «ارابه‌های جدعون ۲»  با هدف اشغال کامل شهر خبر داد.

افزون بر این، در تاریخ ۸ آگوست، کابینه امنیتی اسرائیل طرحی را که نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو ارائه کرده بود، تصویب کرد.

مرتبطTRT Global - غزه در محاصره؛ شمار قربانیان سوءتغذیه به ۳۳۹ نفر رسید
مطالب پیشنهادی

 این طرح شامل بازپس‌گیری تدریجی غزه از طریق آغاز حملات در شهر غزه است. بر اساس این طرح، حدود یک میلیون فلسطینی به سمت جنوب منتقل شده، شهر محاصره شده و پس از حملات شدید، اشغال خواهد شد.

نسل‌کشی در غزه روز جمعه وارد روز ۷۰۰ شد و تاکنون دست‌کم ۶۴,۳۰۰ فلسطینی توسط اسرائیل کشته شده‌اند. این حملات نظامی، غزه را ویران کرده و منطقه را با بحران قحطی مواجه ساخته است.

در نوامبر سال گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین وی به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه، احضاریه دستگیری صادر کرد.

همچنین اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری با پرونده نسل‌کشی به دلیل جنگ علیه این منطقه روبه‌رو است.

مرتبطTRT Global - حمله پهپادی اسرائیل به نزدیکی مقر یونیفل در لبنان

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us