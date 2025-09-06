ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در کنفرانس خبری مشترک با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، اظهار داشت: سرانجام داریم سیگنال‌هایی از روسیه دریافت می‌کنیم که آن‌ها عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را می‌پذیرند. مایه تأسف است که آنها با این همه تأخیر چنین واقعیتی را می‌پذیرند.

وی افزود: اکنون دیگر دوستان بزرگ روسیه در اروپا هم باید این موضوع را بشنوند. حتی اگر پوتین مخالفت نکند، مواضع برخی کشورها، به‌ویژه مجارستان، در برخی بخش‌های مذاکرات واقعاً عجیب است.

از سوی دیگر روز سه‌شنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در گفت‌وگو با خبرنگاران در پکن پس از دیدار با نخست‌وزیر اسلواکی، اظهار داشت که روسیه با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفتی ندارد.

با این حال، پوتین تأکید کرد که مسکو با پیوستن اوکراین به ناتو به‌شدت مخالف است.

وی ناتو را به‌عنوان تهدید مستقیم امنیتی معرفی کرد، در حالی که اتحادیه اروپا را یک بلوک اقتصادی و سیاسی دانست.

اوکراین رسماً در فوریه ۲۰۲۲، پس از آغاز جنگ درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه داد و همان سال به‌عنوان کشور کاندیدا پذیرفته شد.