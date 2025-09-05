سیاست
2 دقیقه خواندن
ترامپ اعلام کرد به‌زودی با پوتین گفت‌وگو خواهد کرد
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد به‌زودی با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد، این در حالی است که روسیه حملات جدیدی به مناطق مختلف اوکراین انجام داده است.
ترامپ اعلام کرد به‌زودی با پوتین گفت‌وگو خواهد کرد
عکس : AP
5 سپتامبر 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از تماس قبلی خود با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و رهبران اروپایی اعلام کرد قصد دارد با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفتگو کند. این اظهارات هم‌زمان با حملات تازه روسیه به خارکیف و چرنیهیف مطرح شد که منجر به کشته شدن چندین غیرنظامی شد. مقامات اروپایی همچنان فشار بر مسکو برای آتش‌بس و توافق صلح را ادامه می‌دهند.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌اش برای گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین گفت: بله، این کار را خواهم کرد. ترامپ این اظهارات را در جریان ضیافت شامی با مدیران شرکت‌های فناوری آمریکایی در کاخ سفید بیان کرد.

این اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که روسیه هم‌زمان حملات تازه‌ای علیه اوکراین انجام داد. پنج‌شنبه شب، در منطقه خارکیف، سه نفر در اثر حمله نیروهای روسیه به روستای خوتیملیا با پهپاد کشته شدند. فرماندار منطقه مذکور اعلام کرد: دو مرد و یک زن کشته شدند و دو نفر دیگر زخمی شدند.» برخی از قربانیان کارکنان تعمیر جاده بودند.

مطالب پیشنهادی

در همان روز، دو عضو شورای پناهندگان دانمارک در منطقه شمالی چرنیهیف کشته شدند. هنگامی که موشک روسی به منطقه‌ای که مین‌زدایی می‌شد برخورد کرد، این دو نفر کشته شدند. مقامات محلی اعلام کردند که قربانیان کارگران بوده‌اند، در حالی که وزارت دفاع روسیه این موضوع را رد و تأکید کرد که هدف آن‌ها پایگاه پرتاب پهپاد دوربرد بوده است.

هشدارهای هوایی تا صبح جمعه در مناطق خارکیف، چرنیهیف، زاپوریژیا، دنیپروپتروفسک و سومی فعال بود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us