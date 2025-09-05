دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پس از تماس قبلی خود با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی اعلام کرد قصد دارد با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه گفتگو کند. این اظهارات همزمان با حملات تازه روسیه به خارکیف و چرنیهیف مطرح شد که منجر به کشته شدن چندین غیرنظامی شد. مقامات اروپایی همچنان فشار بر مسکو برای آتشبس و توافق صلح را ادامه میدهند.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره برنامهاش برای گفتوگو با ولادیمیر پوتین گفت: بله، این کار را خواهم کرد. ترامپ این اظهارات را در جریان ضیافت شامی با مدیران شرکتهای فناوری آمریکایی در کاخ سفید بیان کرد.
این اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که روسیه همزمان حملات تازهای علیه اوکراین انجام داد. پنجشنبه شب، در منطقه خارکیف، سه نفر در اثر حمله نیروهای روسیه به روستای خوتیملیا با پهپاد کشته شدند. فرماندار منطقه مذکور اعلام کرد: دو مرد و یک زن کشته شدند و دو نفر دیگر زخمی شدند.» برخی از قربانیان کارکنان تعمیر جاده بودند.
در همان روز، دو عضو شورای پناهندگان دانمارک در منطقه شمالی چرنیهیف کشته شدند. هنگامی که موشک روسی به منطقهای که مینزدایی میشد برخورد کرد، این دو نفر کشته شدند. مقامات محلی اعلام کردند که قربانیان کارگران بودهاند، در حالی که وزارت دفاع روسیه این موضوع را رد و تأکید کرد که هدف آنها پایگاه پرتاب پهپاد دوربرد بوده است.
هشدارهای هوایی تا صبح جمعه در مناطق خارکیف، چرنیهیف، زاپوریژیا، دنیپروپتروفسک و سومی فعال بود.